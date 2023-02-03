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كيف تتصرف في حالة دخول ماء المطر لمحرك سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 12:00 مساء
كيف تتصرف في حالة دخول ماء المطر لمحرك سيارتك؟
التصرف الصحيح في حالة دخول الماء في المحرك (الإنترنت)
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 يجب على السائق تجنب السير في الطرق والشوارع التي فيها منسوب مياه عالي، لتفادي المخاطر الناجمة عن دخول الماء للمحرك أو للسيارة خلال القيادة في الأمطار.

وإن كان ذلك الطريق هو الوحيد الذي يصل إلى الوجهة الأخيرة للرحلة، فيجب السير في هذه الطرق بهدوء وثبات، كما يجب على السائق معرفة مكان فلتر الهواء ومكان مُدخلات الهواء، حسب «موتوري».

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وتؤدي حالة السير بسرعة واصطدام المياه بواجهة السيارة إلى إدخال كميات مياه إلى داخلية السيارة، أو إلى فلتر الهواء الذي يؤدي إلى عُطل وكسر المحرك (لأنه مصمم لضغط الهواء وليس السوائل).

وفي حال توقف المحرك عن العمل، يُنصح فوراً بإيقاف السيارة على مكان جاف، وإكمال الوُجهة بأي طريقة من طرق المواصلات الأخرى، أو فك شمعات الاحتراق، ومن ثم تشغيل المحرك لتفريغ الماء من داخله.

 كما يُنصح بأن يقوم السائق بالخطوات التالية:
أخذ السيارة إلى فني مختص ليقوم بصيانة السيارة والتوصيلات الكهربائية من المياه.
التأكد من تجفيف المياه التي تسربت إلى داخلية وأرضية السيارة.
التأكد من عمل التوصيلات وأجهزة الكومبيوتر الموجودة تحت بطانة السيارة الداخلية.
فحص شامل للسيارة والتأكد من جودة الزيوت المزودة داخل المحرك وتغييرها إن استدعى الأمر.

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