كيف تتصرف في حالة دخول ماء المطر لمحرك سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط

يجب على السائق تجنب السير في الطرق والشوارع التي فيها منسوب مياه عالي، لتفادي المخاطر الناجمة عن دخول الماء للمحرك أو للسيارة خلال القيادة في الأمطار.

وإن كان ذلك الطريق هو الوحيد الذي يصل إلى الوجهة الأخيرة للرحلة، فيجب السير في هذه الطرق بهدوء وثبات، كما يجب على السائق معرفة مكان فلتر الهواء ومكان مُدخلات الهواء، حسب «موتوري».

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وتؤدي حالة السير بسرعة واصطدام المياه بواجهة السيارة إلى إدخال كميات مياه إلى داخلية السيارة، أو إلى فلتر الهواء الذي يؤدي إلى عُطل وكسر المحرك (لأنه مصمم لضغط الهواء وليس السوائل).

وفي حال توقف المحرك عن العمل، يُنصح فوراً بإيقاف السيارة على مكان جاف، وإكمال الوُجهة بأي طريقة من طرق المواصلات الأخرى، أو فك شمعات الاحتراق، ومن ثم تشغيل المحرك لتفريغ الماء من داخله.