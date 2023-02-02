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مستوى قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية بالاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 12:25 مساء
مستوى قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية بالاتحاد الأوروبي
شحن سيارة كهربائية من نوع فولفو في العاصمة البريطانية لندن، 18 نوفمبر 2020 (أ ف ب)
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سجلت مبيعات السيارات الكهربائية رقما قياسيا جديدا على صعيد حصص السوق في الاتحاد الأوروبي العام 2022، رغم التباطؤ الطفيف في نموها، حسب أرقام أصدرتها شركات مصنّعة، الأربعاء.

وقالت رابطة مصنّعي السيارات في بيان، الأربعاء، إن السيارات التي تعمل بالبطاريات شكلت 12.1% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في 2022، بعدما كانت نسبتها 9.1% في العام 2021، و1.9% العام 2019، وفق «فرانس برس».

في سوق السيارات التي تكافح من أجل التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19» ولا تزال تواجه مشاكل لوجستية، تبرز مبيعات السيارات الكهربائية، إذ زادت بنسبة 28% مقارنة بالعام 2021، لتسجل أكثر من 1.1 مليون سيارة.

وكانت هذه المبيعات مدفوعة بشكل ملحوظ في السوق الألمانية، حيث سجلت تسارعا في نهاية العام قبل خفض قيمة المكافآت الممنوحة  مقابل شراء هذه المركبات.

وحققت السيارات الكهربائية نجاحا كبيرا في السويد وبلجيكا، بينما كانت السوق الإيطالية الوحيدة التي سجلت تراجعا على هذا الصعيد العام 2022 (انخفاض بنسبة 26.9%).

كما تواصل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن (الديزل أو البنزين) نموها في السوق (+ 8.6%) وباتت تمثل نسبة 22.6% من المبيعات (مليونان و89 ألفا و653 سيارة مباعة).

مركبات الديزل
وشهدت مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، وهي مركبات مجهزة بمحرك احتراق ومحرك كهربائي صغير قابل لإعادة الشحن، نموا للمرة الأولى، مع بيع 874 ألفا و182 سيارة (+ 1.2%).

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في المجموع، تجاوزت السيارات الكهربائية (الهجينة والكهربائية بنسبة 100%) مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين منذ نهاية العام 2021، إذ مثلت مبيعات هذه الأخيرة 36.4% من إجمالي المبيعات خلال العام 2022 (بتراجع 12.8%، مع بيع ما يقرب من 3.3 مليون سيارة).

وفيما تهدف المفوضية الأوروبية إلى حظر مبيعات السيارات ذات المحركات الحرارية بحلول العام 2035، عززت معظم الشركات المصنعة عروضها ومبيعاتها للسيارات الكهربائية والهجينة، رغم أن أسعارها لا تزال مرتفعة.

وتستمر مركبات الديزل، التي اهتزت صورتها بفعل فضائح طالت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية خصوصا، إضافة إلى تقلص العرض من الشركات المصنعة، منحاها التراجعي (انخفاض بنسبة 19.7%)، مع بيع 1.5 مليون سيارة.

وسُجل انخفاض ملحوظ في مبيعات سيارات الديزل بشكل خاص في فرنسا وبلجيكا.

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