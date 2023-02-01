  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: 18 ألف دولار للحصول على أيقونة «Chery» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 03:20 مساء
بالفيديو: 18 ألف دولار للحصول على أيقونة «Chery» الجديدة
سيارة عائلية جديدة من«Chery» بمميزات وأسعار منافسة (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وكلاء شركة «Chery» أن الشركة تستعد لطرح واحدة من أجمل سياراتها العائلية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة الجديدة التي ستسمى«Omoda S5» ستكون نسخة معدّلة عن سيارة «Arrizo 6 pro»، وستأتي بمواصفات ممتازة وأسعار منافسة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم» .

هيكل السيارة
وستحصل السيارة الجديدة على هيكل سيدان بطول 4 أمتار و64 سنتيمترًا، عرضه 181 سم، ارتفاعه 149 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، وستجهّز المركبة بأنظمة تعليق مطورة تجعل حركتها أكثر سلاسة على الطرقات الوعرة.

داخلية السيارة
وستزود السيارة بصفين من المقاعد المخصصة لـ5 ركاب، وستحصل على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وعلى نظام تشغيل للمحرك والمصابيح عن بعد، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستحصل نسخ المركبة على محركات بنزين بسعة 1.5 ليتر بعزم 113 حصانًا، وعلى علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، كما يفترض أن تظهر منها نسخ أخرى مجهزة بمحركات بنزين توربينية بعزم 156 حصانًا، ومحركات توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 197 حصانًا، من المفترض أن تبدأ أسعار هذه السيارات من 18 ألف دولار تقريبًا.

 

 

سيارة عائلية جديدة من«Chery» بمميزات وأسعار منافسة (الإنترنت)
سيارة عائلية جديدة من«Chery» بمميزات وأسعار منافسة (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية
لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تاتا موتورز» ترفع أسعارها في فبراير
«تاتا موتورز» ترفع أسعارها في فبراير
عيوب التصنيع تجبر «فورد» على استدعاء نصف مليون سيارة
عيوب التصنيع تجبر «فورد» على استدعاء نصف مليون سيارة
8 خطوات لتوفير استهلاك الوقود
8 خطوات لتوفير استهلاك الوقود
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق
«تويوتا» الأولى عالميا في مبيعات السيارات للعام 2022
«تويوتا» الأولى عالميا في مبيعات السيارات للعام 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)...
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة...
«بي إم دبليو» تعاود تصنيع سيارتها في مصر
«بي إم دبليو» تعاود تصنيع سيارتها في مصر...
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «هيونداي»
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «هيونداي»...
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة...
المزيد
بالفيديو: 18 ألف دولار للحصول على أيقونة «Chery» الجديدة
بالفيديو: 18 ألف دولار للحصول على أيقونة «Chery» الجديدة...
تغريم «فولفو» 130 مليون دولار.. ما السبب؟
تغريم «فولفو» 130 مليون دولار.. ما السبب؟...
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «Voyah» الصينية
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «Voyah» الصينية...
«تويوتا» الأولى عالميا في مبيعات السيارات للعام 2022
«تويوتا» الأولى عالميا في مبيعات السيارات للعام 2022...
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق
«نيسان» تستدعي 520 ألف سيارة لمنع الحرائق...
المزيد