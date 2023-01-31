بالفيديو: تعرف إلى مميزات «Voyah» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكلاء شركة «Dongfeng» أن شركتهم بدأت طرح سيارة «Voyah» المعدلة في عديد الدول والأسواق العالمية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

وتأتي سيارة «Voyah Free» الجديدة بهيكل كروس أوفر مميز التصميم، طوله 4 أمتار و90 سم، عرضه 195، ارتفاعه 164 سم، مجهز بعجلات بمقاس 20 إنشا.

وإضافة إلى الشكل الأنيق تتميز هذه السيارة بجودة المواد المصنوعة منها، فضلا عن التقنيات الحديثة المزودة بها، إذ حصلت قمرتها على أحدث أنظمة المولتيميديا، وزودت واجهة القيادة فيها بلوحة تحوي ثلاث شاشات لمسية متطورة، مقاس كل منها 12.3 بوصة.

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