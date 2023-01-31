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بالفيديو: تعرف إلى مميزات «Voyah» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 03:00 مساء
بالفيديو: تعرف إلى مميزات «Voyah» الصينية
الصين تطرح سيارة قوية ومتطورة في الأسواق العالمية (الإنترنت)
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أعلن وكلاء شركة «Dongfeng» أن شركتهم بدأت طرح سيارة «Voyah» المعدلة في عديد الدول والأسواق العالمية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
وتأتي سيارة «Voyah Free» الجديدة بهيكل كروس أوفر مميز التصميم، طوله 4 أمتار و90 سم، عرضه 195، ارتفاعه 164 سم، مجهز بعجلات بمقاس 20 إنشا.

وإضافة إلى الشكل الأنيق تتميز هذه السيارة بجودة المواد المصنوعة منها، فضلا عن التقنيات الحديثة المزودة بها، إذ حصلت قمرتها على أحدث أنظمة المولتيميديا، وزودت واجهة القيادة فيها بلوحة تحوي ثلاث شاشات لمسية متطورة، مقاس كل منها 12.3 بوصة.
بالفيديو: سيارة صينية شبابية كهربائية

أنظمة متطورة
وزودت هذه المركبة بأنظمة تعليق ممتازة تجعل حركتها سلسة على الطرقات الوعرة، كما جهزت بأنظمة رفع هوائي لمحاور العجلات، ونظام لمعرفة معدل ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التعتيم الكهربائي للسقف البانورامي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، ونظام الركن الأوتوماتيكي الذي يركن السيارة دون تدخل السائق.

محرك السيارة
وجهزتها «Dongfeng» بمحركات هجينة تولد عزما كليا يعادل 693 حصانا، وتمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.5 ثانية، والوصول إلى سرعة 200 كلم/سا.

 

 

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