«تويوتا» الأولى عالميا في مبيعات السيارات للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

حققت «تويوتا» نتائج ممتازة في مبيعات السيارات العام الماضي، وأحرزت المركز الأول في هذا المجال متفوقة على عديد الشركات الألمانية واليابانية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن «تويوتا» مع شركتي «Daihatsu» و«Hino» التابعتين لها كانت قد باعت العام الماضي 10.48 مليون سيارة حول العالم وبذلك أصبحت تويوتا الأولى عالميا في مبيعات السيارات لتلك السنة وفقا لموقع «روسيا اليوم».



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وبالرقم المذكور تكون «تويوتا» قد تفوقت على منافستها الرئيسية «فولكس فاغن» في مجال المبيعات للعام الثالث على التوالي، إذ باعت الأخيرة حوالي 8.26 مليون سيارة خلال 12 شهرا العام 2022.

وأشارت «تويوتا» إلى أن إنتاج السيارات لديها ارتفع بنسبة 5.3% العام الماضي، ووصل عدد المركبات المنتجة إلى 10.51 مليون سيارة، كما أنها سجلت عدة أرقام قياسية للإنتاج والمبيعات بناء على نتائج أشهر معينة من السنة، وأن الفضل في انتعاش المبيعات عاد للطلب القوي على السيارات، لا سيما في الولايات المتحدة، كما أن نقص قطع غيار السيارات عالميا أثر بشكل إيجابي على زيادة مبيعات السيارات.



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وتتنافس شركتا «تويوتا» و«فولكس فاغن» على مركز الصدارة في مبيعات السيارات في العالم خلال السنوات الأخيرة، والعام 2020 كانت «تويوتا» قد عادت لتصدر هذا المجال بعد انقطاع دام أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين تفوقت على منافستها الألمانية، وباتت الفجوة تنمو بين الشركتين في عالم المبيعات.