«تاتا موتورز» ترفع أسعارها في فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «تاتا موتورز»، إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات في الهند، رفع أسعار مجموعة سيارات الركاب «ICE» (محرك الاحتراق الداخلي) اعتبارًا من 1 فبراير 2023. ووفقا للشركة، فإن متوسط الزيادة في الأسعار سيكون 1.2 بالمئة اعتمادًا على المتغير والطراز.

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ستصبح أسعار سيارات الركاب «ICE»التابعة لشركة «تاتا موتورز» باهظة الثمن بنسبة تصل إلى 1.2 في المئة، ومع ذلك لن يؤثر ارتفاع الأسعار على مجموعة المركبات الكهربائية للشركة (EV).

قالت شركة «تاتا موتورز» في بيان رسمي: «لقد استوعبت الشركة جزءًا كبيرًا من التكاليف المتزايدة على حساب التغييرات التنظيمية والارتفاع في تكاليف المدخلات الإجمالية، وبالتالي فهي تمرر جزءًا من هذا الارتفاع. اعتبارًا من الأول من (فبراير) 2023، سيكون المتوسط المرجح للزيادة 1.2٪، اعتمادا على المتغير والطراز».

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