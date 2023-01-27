  • Alwasat News
Atwasat

سيارة جديدة من «نيسان» لمحبي القوة والسرعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 12:00 مساء
سيارة جديدة من «نيسان» لمحبي القوة والسرعة
شركة «نيسان» اليابانية تكشف سيارتها «GT-R» الجديدة كليا لمحبي القوة والسرعة (الإنترنت)
alwasat radio

قدمت شركة «نيسان» نسخة حديثة من سيارات GT-R، وهي واحدة من بين أجمل المركبات الرياضية الشبابية، وفق «موتو ون»

وتختلف السيارة الجديدة بشكل كبير عن نسخ «GT-R» السابقة، إذ حصلت على هيكل أكثر انسيابية، واكتسبت طابعا هجوميا من خلال تصميم واجهتها الأمامية وشكل فتحات الهواء الموجودة فيها، والانحناءات البارزة التي ظهرت على هيكلها من الخارج، حسب «روسيا اليوم».

- اتفاق بين «رينو» و«نيسان» على إعادة هيكلة تحالفهما

وزوّت المركبة الجديدة بفتحات هوائية مميزة على حجرات العجلات، كما جهّزت بجنح هوائي كبير ثبّت على مؤخرة الهيكل، وحصلت على أقراص فرامل خاصّة يدخل في تركيبها السيراميك، وعلى أنظمة تعليق تجعلها أكثر راحة وثباتا من مركبات «GT-R» السابقة.

مصورة السيارة
أما مقصورتها فحصلت على واجهة قيادة جديدة كليا، وحصلت الواجهة على مقود رياضي وشاشة لمسية متطورة، كما زيّنت مقاعد السيارة بعناصر مصنوعة من الكروم ألياف الكربون.

وستعمل نسخ هذه السيارة بمحركات بنزين V6 توربينية بسعة 3.8 ليتر، تولد عزما يعادل 570 و600 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة

أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
سيارة الملكة «إليزابيث» تباع بأكثر من 8 أضعاف سعرها
سيارة الملكة «إليزابيث» تباع بأكثر من 8 أضعاف سعرها
نصائح للقيادة الآمنة تحت الشبورة
نصائح للقيادة الآمنة تحت الشبورة
بالفيديو: نسخة معدلة من «ID.3» فولكس فاغن
بالفيديو: نسخة معدلة من «ID.3» فولكس فاغن
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة
موعد صدور فولفو «EX30»
موعد صدور فولفو «EX30»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
متى يكون تغيير محرك السيارة أفضل من إصلاحه؟
متى يكون تغيير محرك السيارة أفضل من إصلاحه؟...
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)...
نصائح ضرورية قبل شراء سيارة عبر الإنترنت
نصائح ضرورية قبل شراء سيارة عبر الإنترنت...
اصنعي معطرًا لسيارتك بنفسك
اصنعي معطرًا لسيارتك بنفسك...
كل ما تحتاج معرفته لحماية سيارتك وسلامتك أثناء القيادة في الأجواء الشتوية (ملف)
كل ما تحتاج معرفته لحماية سيارتك وسلامتك أثناء القيادة في ......
المزيد
سيارة جديدة من «نيسان» لمحبي القوة والسرعة
سيارة جديدة من «نيسان» لمحبي القوة والسرعة...
سيارة عائلية مميزة بمواصفات متطورة من «Chery» (فيديو)
سيارة عائلية مميزة بمواصفات متطورة من «Chery» (فيديو)...
طرق صيانة مصابيح سيارتك
طرق صيانة مصابيح سيارتك...
موعد صدور فولفو «EX30»
موعد صدور فولفو «EX30»...
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة
8 نصائح لتعبئة وقود السيارة...
المزيد