سيارة جديدة من «نيسان» لمحبي القوة والسرعة

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت شركة «نيسان» نسخة حديثة من سيارات GT-R، وهي واحدة من بين أجمل المركبات الرياضية الشبابية، وفق «موتو ون»

وتختلف السيارة الجديدة بشكل كبير عن نسخ «GT-R» السابقة، إذ حصلت على هيكل أكثر انسيابية، واكتسبت طابعا هجوميا من خلال تصميم واجهتها الأمامية وشكل فتحات الهواء الموجودة فيها، والانحناءات البارزة التي ظهرت على هيكلها من الخارج، حسب «روسيا اليوم».

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وزوّت المركبة الجديدة بفتحات هوائية مميزة على حجرات العجلات، كما جهّزت بجنح هوائي كبير ثبّت على مؤخرة الهيكل، وحصلت على أقراص فرامل خاصّة يدخل في تركيبها السيراميك، وعلى أنظمة تعليق تجعلها أكثر راحة وثباتا من مركبات «GT-R» السابقة.

مصورة السيارة

أما مقصورتها فحصلت على واجهة قيادة جديدة كليا، وحصلت الواجهة على مقود رياضي وشاشة لمسية متطورة، كما زيّنت مقاعد السيارة بعناصر مصنوعة من الكروم ألياف الكربون.

وستعمل نسخ هذه السيارة بمحركات بنزين V6 توربينية بسعة 3.8 ليتر، تولد عزما يعادل 570 و600 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.