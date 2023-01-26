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سيارة عائلية مميزة بمواصفات متطورة من «Chery» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 02:00 مساء
سيارة عائلية مميزة بمواصفات متطورة من «Chery» (فيديو)
زوّدت نسخ «Tiggo 4 Pro» الجديدة بنظام تثبيت السرعة التكيّفي (الإنترنت)
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كشفت شركة «Chery» بدء مبيعات النسخ الجديدة المعدّلة من سيارات «Tiggo 4 Pro» الشهيرة.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن نسخ Ultimate المعدّلة الجديدة تتميز عن سيارات «Tiggo 4 Pro17» بهيكل أكبر بقليل، وتصميم خارجي أكثر جاذبية، إذ حصلت على تعديلات في تصميم الواجهة الأمامية، وأضيفت إليها خطوط مميزة على ممتصات الصدمات، كما جهّزت بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات «LED»، وزوّدت بعجلات بمقاس 18 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه السيارات على واجهة قيادة معدّلة أيضا، وزوّدت الواجهة بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.3 بوصة، وأسفل تلك الشاشة ثبتت لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف وبعض تقنيات السيارة.

وزوّدت نسخ «Tiggo 4 Pro» الجديدة بنظام تثبيت السرعة التكيّفي، ونظام الفرملة التلقائية في الحالات الطارئة، وأنظمة لتتبع المسار، ومستشعرات جديدة للمطر، ومستشعرات للتحكم التلقائي بالإضاءة، ونظام شحن لا سلكي للهواتف.

وتعمل السيارات الجديدة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 حصانا، ونظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية 6 سرعات.

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