نصائح للقيادة الآمنة تحت الشبورة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر الشبورة من أكثر الأمور التي يعاني منها سائقو السيارات خلال فصل الشتاء، حيث تعوق رؤية السائقين على الطريق، مما يجعلهم أكثر عرضة للوقوع في حوادث سير عديدة.

لذلك ينبغي على ملاك السيارات الإلمام بجميع الأمور التي تساعدهم على القيادة الآمنة في أثناء الليل، وفي ذلك نقدم إليكم نصائح سهلة التطبيق لطريقة القيادة الآمنة تحت الشبورة وفقا لموقع «عالم السيارات».

استعمال الصابون

- يساعد الصابون على وضوح الرؤية على الطريق في حالة القيادة تحت الشبورة ويتم وضع كمية مناسبة من صابون الغسيل على المساحة الخاصة بالزجاج الأمامي، وتشغيلها لمسح الزجاج بها.

تشغيل تكييف السيارة

- ويمكن تشغيل تكييف السيارة لطرد بخار الماء المتراكم على زجاج السيارة، وذلك عن طريق سحب البخار وطرده خارج السيارة.

التأكد من فعالية الماسحات الخاصة بالزجاج

- قد يبدأ بعض السائقين في قيادة السيارة دون التأكد من سلامة الماسحات الأمامية للسيارة، والتي تمثل دورا أساسيا في الحماية من الشبورة خلال فصل الشتاء.

مواد الشبورة

- بينما يتوفر لدى محلات مستلزمات قطع غيار السيارات سائل مخصص لإزالة الشبورة من أعلى الزجاج الخاص بالسيارة، وهو متوفرة بكثرة لدى متاجر بيع الإكسسوارات للسيارات.

فحص الصمامات

- قد تتراكم الأبخرة داخل السيارة بسبب تلف صمامات السيارة، لذلك يُنصح بفحصها بصورة مستمرة.