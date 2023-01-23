  • Alwasat News
Atwasat

سيارة الملكة «إليزابيث» تباع بأكثر من 8 أضعاف سعرها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 12:10 مساء
سيارة الملكة «إليزابيث» تباع بأكثر من 8 أضعاف سعرها
بيعت سيارة الملكة من طراز «Jaguar X-Type Estate» بـ 8 أضعاف ثمنها (الإنترنت)
alwasat radio

عادت الملكة الراحلة «إليزابيث» الثانية للأضواء خلال الأيام الماضية حيث جرى الإعلان عن بيع إحدى سياراتها بالمزاد العلني خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر للعام 2022 محققة سعرا قياسيا يفوق بثمانية أضعاف سعر مثيلاتها من الطراز نفسه.

بيعت سيارة الملكة من طراز« Jaguar X-Type Estate» في مزاد بالمملكة المتحدة، مقابل سعر إجمالي وصل إلى 43.400 جنيه إسترليني متجاوزة بذلك سعر السيارة عندما كانت جديدة قبل 13 عاما حين اشترتها الملكة الراحلة.

طرحتها العلامة آنذاك، في العام 2009، مقابل 40 ألف دولار أمريكي وكان سبب ارتفاع قيمتها هي اللمسات الملكية التي جرى الترويج لها كونها السيارة التي لم تستقلها الملكة «إليزابيث» فحسب، بل التي قادتها وجلست على مقعدها ومن ثم كان الإقبال على شراء السيارة الفريدة.

وقد شوهدت الملكة وهي تقود السيارة، مصطحبة كلابها في نزهة، وأخرى في العام 2021 عندما شوهدت خلف عجلة القيادة للسيارة نفسها بعد ثلاثة أيام فقط من نصح الأطباء لها بالراحة.

والسيارة مجهزة بمحرك أمامي V-6 سعة 3.0 لترات، ذي دفع رباعي وقادر على إنتاج ما يصل إلى قوة 227 حصانا و279 نيوتن للمتر من عزم الدوران، ما يعني أنه أكبر وأقوى محرك متوفر في المجموعة، إذ يرسل القوة إلى العجلات الأربع، وهو ما يجعلها ثابتة عند القيادة الحماسية.

وقد جاء المحرك بخيارين للوقود، الديزل والبنزين، والأخير هو الأكبر وهو خيار الملكة «إليزابيث» أيضا. فضلا عن ذلك، تميزت هذه السيارة بكثير من التعديلات الخاصة لتناسب الملكة الراحلة، إذ غطيت مساحة صندوق الأمتعة الخلفي لحماية السيارة من أي ضرر، كما جرى تخصيص حامل أدوات الصيد.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

بيعت سيارة الملكة من طراز «Jaguar X-Type Estate» بـ 8 أضعاف ثمنها (الإنترنت)
بيعت سيارة الملكة من طراز «Jaguar X-Type Estate» بـ 8 أضعاف ثمنها (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة

6 قرارات وتكليفات بالاتحاد الليبي للملاكمة
«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»

آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بي إم دبليو» تعاود تصنيع سيارتها في مصر
«بي إم دبليو» تعاود تصنيع سيارتها في مصر
كاليفورنيا: 20% من السيارات المُباعة في الولاية كهربائية أو هجينة
كاليفورنيا: 20% من السيارات المُباعة في الولاية كهربائية أو هجينة
بالفيديو: تعرف إلى جديد «Kona» من «هيونداي»
بالفيديو: تعرف إلى جديد «Kona» من «هيونداي»
بالفيديو: سيارة متطورة جديدة من «Tata» الهندية
بالفيديو: سيارة متطورة جديدة من «Tata» الهندية
في 4 خطوات.. احمي سيارتك من رطوبة الشتاء
في 4 خطوات.. احمي سيارتك من رطوبة الشتاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
متى يكون تغيير محرك السيارة أفضل من إصلاحه؟
متى يكون تغيير محرك السيارة أفضل من إصلاحه؟...
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك...
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة ......
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)...
نصائح ضرورية قبل شراء سيارة عبر الإنترنت
نصائح ضرورية قبل شراء سيارة عبر الإنترنت...
المزيد
نصائح للقيادة الآمنة تحت الشبورة
نصائح للقيادة الآمنة تحت الشبورة...
سيارة الملكة «إليزابيث» تباع بأكثر من 8 أضعاف سعرها
سيارة الملكة «إليزابيث» تباع بأكثر من 8 أضعاف سعرها...
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة
أعراض تلف مستشعر السرعة وكيفية حل المشكلة...
في 4 خطوات.. احمي سيارتك من رطوبة الشتاء
في 4 خطوات.. احمي سيارتك من رطوبة الشتاء...
بالفيديو: سيارة متطورة جديدة من «Tata» الهندية
بالفيديو: سيارة متطورة جديدة من «Tata» الهندية...
المزيد