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بالفيديو: سيارة متطورة جديدة من «Tata» الهندية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 03:49 مساء
بالفيديو: سيارة متطورة جديدة من «Tata» الهندية
شركة «Tata» الهندية تدخل عالم السيارات المتطورة من أوسع أبوابه (الإنترنت)
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كشفت شركة «Tata» الهندية مؤخرا مجموعة مميزة من السيارات المتطورة، ستجعلها من بين أقوى المنافسين في عالم المركبات الكهربائية المميزة.

ومن بين أبرز السيارات التي كشفتها الشركة جاءت «Harrier EV» التي حصلت على هيكل (كروس أوفر) انسيابي بشكل ملحوظ، وعلى تصميم مميز جدا لواجهاتها ومصابيحها وفتحاتها الهوائية، الأمر الذي يجعلها تبدو سيارة شبابية أنيقة بامتياز، وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

بنيت هذه السيارة على منصات مطورة عن منصات سيارات «Land Rover Freelander» وحصلت على تقنيات أمان عالية، مثل كاميرات الرؤية المحيطية للهيكل، وتقنية النقطة العمياء، وتقنية التحكم الآلي بالفرامل في الحالات الطارئة، كما حصلت على محركات كهربائية صديقة للبيئة، وعلى بطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح بين 400 و500 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن التحف المميزة التي كشفت عنها «Tata» جاءت سيارة «Curvv» بحلتها الجديدة، والتي حصلت على هيكل كروس أوفر كوبيه شبيه بعض الشيء بهياكل سيارات (X6) الشهيرة من «بي إم دبليو».

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج مزودة بأحدث الإلكترونيات، وستعمل هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر، ومحركات توربينية بسعة 1.2 لتر تولد عزما يعادل 130 حصانا.


 

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