بالفيديو: تعرف إلى جديد «Kona» من «هيونداي»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «هيونداي» مواصفات وتصاميم سيارات «Kona» الجديدة، التي يتوقع لها أن تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وحصلت السيارات الجديدة على العديد من التعديلات التي طاولت المظهر الخارجي مقارنة بسيارات «Kona» السابقة، إذ تغير فيها تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية وأشكال الفتحات الهوائية، كما عدلت أشكال ممتصات الصدمات وأقراص العجلات وفقا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي

وأصبحت هذه السيارات أكبر من نماذج «Kona» السابقة أيضا، إذ حصلت على هيكل بطول 435 سم، بعرض 182 سم، وارتفاع 158 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 266 سم، كما جهّزت بعجلات جديدة بمقاس 19 بوصة، ويمكن طلب مواصفات خاصة لهذه السيارات عند شراء نسخ «n Kona»

المقصورة الداخلية

وداخليا حصلت هذه السيارات على واجهات قيادة جديدة أيضا، وزودت هذه الواجهات بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية بجانبها بمقاس 12.3 بوصة، وأسفل تلك الشاشات وضعت لوحة مميزة للتحكم بأنظمة التكييف.

ومن المفترض أن تطلق «هيونداي» عدة طرازات من هذه السيارة، طراز يعمل بمحركات بنزين سعتها 2.0 لتر بعزم 149 حصانا، وطراز مجهّز بمحركات T-GDi بسعة 1.6 لتر وعزم 198 حصانا، وستزود هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ8 سرعات.

كما ينتظر أن تظهر من «Kona» نسخ كهربائية، ونسخ تعمل بمحركات هجينة بعزم 141 حصانا، وستجهّز نسخها الهجينة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 سرعات.

