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بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 01:45 مساء
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
فلاديمير بوتين خلال زيارته لبطرسبورغ (الإنترنت)
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اطلّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته، الأربعاء، لبطرسبورغ على سيارة «E-NEVA» الكهرباية الجديدة وعلى عدة منتجات روسية واعدة.

وزار بوتين مصنع «أوبوخوف»، وعاين سيارة «E-NEVA» الكهربائية الروسية الجديدة، كما عاين المبنى التجريبي التابع لشركة «Almaz-Antey»، حيث عرضت عليه عدة مشاريع روسية واعدة، وفق «روسيا اليوم».

كما عرضت على الرئيس الروسي خلال زيارته للمصنع نماذج لمنصات هجينة للمركبات المسيرة التي تعمل بالغاز والكهرباء، والتي توفّر إمكانية صناعة سيارات بأحجام مختلفة وقدرات استيعابية متنوعة.

ووجه الرئيس الروسي كلمة للقائمين على المصنع ومؤسسة «Almaz-Antey» دعا فيها إلى زيادة كفاءة المؤسسات الصناعية المحلية «سيساعدنا على استبدال المنتجات التي كانت تصنعها الشركات التي غادرت روسيا». وأضاف: «على الرغم من أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، فإن عملية تصنيع المنتجات المدنية في مؤسسات الصناعات الدفاعية مهمة، وينبغي أن تكون حصة هذه المنتجات 30٪».

وكشفت روسيا العام الماضي نموذج سيارة «E-NEVA» الكهربائية الجديدة، وأشار الخبراء حينها إلى أن السيارة ستجهز ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 463 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركين كهربائيين بعزم يعادل 435 حصانا، ويمكنها التسارع من 0 إلى 60 كلم/ساعة في غضون 2.5 ثانية، والوصول إلى سرعة 197 كلم/ساعة.

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