نصائح لتجنب تسريب زيت المحرك

القاهرة - بوابة الوسط

وجود زيت على المحرك يعني تسريبه ووجود مشكلة في إحدى قطع السيارة، وهي من ظواهر الأعطال التي تطرأ على السيارة وتضع مالكها في حيرة من أمره حول أسبابها وطريقة معالجتها، لذلك نوضح إليك أسباب هذه الظاهرة، وتأثيرها والطريقة الأنسب لمعالجتها، وذلك وفقا لموقع «ريلايبل أوتوموتيف».

- حين يلحظ مالك السيارة تسريبا للزيت من المحرك، أو وجود بقايا للزيت مرشحة أعلى المحرك فقد يكون أول الأسباب هو أخر عملية التغيير الدورية للزيت.

وهنا يجب أن يقوم مالك السيارة بعملية تغيير شاملة لزيت المحرك، مع مراعاته المواظبة على تغييره بشكل دوري وعدم تأخير هذه العملية مرة أخرى.

- فلتر الزيت بالمحرك، ويسبب عدم التغيير الدوري لفلتر زيت المحرك، أو عدم تثبيته بشكل محكم في مكانه الصحيح، ظهور تسريب في زيت من المحرك.

- جفاف مضخات الزيت، وذلك في حالة عدم تثبيتها بشكل مناسب أو تجاهل تغيير الزيت ما يؤدي لظهور ترسبات يترتب عليها سداد المضخات.

تأثير تسريب الزيت من المحرك

- تسريب الزيت وتركه دون علاج قد يؤدي لاحتكاك المعدن بالمعدن في المحرك.

- لتسريب الزيت تأثير سلبي على المبرد بالمحرك، وتركه دون علاج، قد يؤدي لوصول التسريب للمبرد وتكوين صدأ يقلل من عمر المحرك و يهلك السيارة.

- لهذا التسريب تأثير سلبي على مكيف الهواء بالسيارة، وقد يمنعه من ضخ الهواء البارد للسيارة.

- تفاقم الأمر وتجاهل التسريبات لفترة طويلة قد يؤدي لحدوث احتراق وظهور دخان من المحرك.