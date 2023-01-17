تحديثات خارقة لأيقونة «مازيراتي إم سي 20»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «مانسوري» النقاب عن الإصدار الأول من طراز «مازيراتي إم سي 20»، بقوة محسنة تصل إلى 710 أحصنة.

كما جرى تحسين عزم الدوران الأقصى إلى 850 نيوتن متر أو 627 رطل-قدم من محرك ((V6 ذو ست أسطوانات سعة 3.0 لترات دون أي نوع من المساعدة الكهربائية وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

لم يذكر الموالف الألماني الشهير أي نوع من التعديلات التي أجراها على المحرك المذكور، على الرغم من أنه من الواضح تماما أن العادم القياسي قد جرى التخلص منه وحل محله نظام أقل تقييدا مع أنابيب عادم رباعية مزينة بألياف الكربون.

صممت الشركة أيضا مجموعة أدوات هيكل من ألياف الكربون للسيارة الإيطالية الرياضية الفائقة. يتضمن التحول الجمالي جناحا خلفيا ضخما يتميز بالعلم الإيطالي على لوحاته الطرفية، وينتقل هذا الشكل إلى شريط السباق المركزي أيضا.

واجهة السيارة

تتميز السيارة بواجهة مستوحاة من عالم السباقات مع فتحات التهوية البارزة، إلى جانب عدم وجود شبكات على الإطلاق في المقدمة، يكمل المصباح المصمم على طراز «فورمولا 1» المدمج في ناشر الهواء المصنوع من ألياف الكربون التغييرات الخارجية إلى حد كبير.

التصميم الداخلي غريب في حد ذاته، مع وجود «Tricolore» على المقاعد وعجلة القيادة ويكتمل التحديث بعجلة قيادة من الجلد والكربون مع الخياطة الماسية، ومقاعد رياضية باللونين الأصفر والأبيض، وأحزمة أمان تحمل علامة مانسوري، وكذلك حصائر الأرضية المصنوعة من الجلد.

محرك السيارة وسرعتها

تتمتع «مازيراتي إم سي 20» بسرعة قصوى 330 كيلومترا في الساعة (205 أميال في الساعة)، وتحتاج السيارة الخارقة المضبوطة بقوة إلى 2.7 ثانية لتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة (62 ميلاً في الساعة) من التوقف التام.

يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 12.1 ليتر لكل 100 كيلومتر، ويطلق الطراز 288 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.

يأتي طراز «مازيراتي إم سي 20» في فئة كوبيه أو بأشكال سقف قابلة للطي أو ذات سقف صلب، كما هو متوقع من سيارة مازيراتي.

سعر السيارة

كانت السيارة الفائقة التي تعمل بمحرك (V6) تبلغ 210 آلاف دولار على الفور لطراز العام 2022، وبعد هذه الترقيات من المتوقع أن تكسر بسهولة علامة 250 ألف دولار.

مانسوري تطلق سيارة «مازيراتي إم سي 20» بقوة 710 أحصنة (الإنترنت)

مانسوري تطلق سيارة «مازيراتي إم سي 20» بقوة 710 أحصنة (الإنترنت)

مانسوري تطلق سيارة «مازيراتي إم سي 20» بقوة 710 أحصنة (الإنترنت)