مميزات جديدة لـ«Venue» هيونداي

القاهرة - بوابة الوسط

حدثت شركة هيونداي مجموعة «Venue» للعام 2023، وقدمت الشركة عديد الميزات الجديدة المصممة لتعزيز التجربة التي يتمتع بها الملاك عند شراء السيارة «فينيو 2023».

وتأتي جميع طرازات هيونداي الجديدة بشكل قياسي مع مجموعة أدوات رقمية تعتمد على التكنولوجية الحديثة.

ومن جهتها، قامت الشركة المصنعة للسيارات الكورية الجنوبية أيضا بتركيب شاحن لاسلكي.

بينما أضافت على نسخة هيونداي «Venue» منفذ شحن «USB-C» في الكونسول الوسطي الأمامي، ومنفذي شحن «USB-C» يمكن الوصول إليه من قبل ركاب المقاعد الخلفية.

وزودت النسخة المحسنة من السيارة بنظام تنبيه الراكب الخلفي، ويعمل من خلال الكشف عن دخول الركاب عبر فتح وإغلاق الأبواب الخلفية، وذلك بعد ركن السيارة وبمجرد فتح باب السائق، يصدر صوت تنبيه يحث السائق على فحص المقاعد الخلفية.

وقدمت هيونداي العديد من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز التجربة التي يتمتع بها الملاك عند شراء سيارة هيونداي«Venue» موديل 2023.

وتأتي جميع طرازات هيونداي «Venue» موديل 2023 الجديدة بشكل قياسي مع مجموعة أدوات رقمية تعتمد على التكنولوجية الحديثة.

وزودت النسخة المحسنة من السيارة بنظام تنبيه الراكب الخلفي، ويعمل من خلال الكشف عن دخول الركاب عبر فتح وإغلاق الأبواب الخلفية، وذلك بعد ركن السيارة وبمجرد فتح باب السائق، يصدر صوت تنبيه يحث السائق على فحص المقاعد الخلفية وتبدأ الأسعار من 15.100 دولار أميركي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

