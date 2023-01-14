بالفيديو: مميزات جديدة لـ«Jimny» من «سوزوكي»

القاهرة - بوابة الوسط

اشتهرت «Jimny» في السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر مركبات الدفع الرباعي عملية واقتصادا في استهلاك الوقود، وقررت سوزوكي هذا العام جعل هذه السيارة أكثر راحة وتميزا، وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي

وتتميز سيارة «Jimny» الجديدة عن سابقاتها من الأسرة ذاتها بهيكل أكبر، إذ ازداد طولها ليصبح 3 أمتار و98 سنتيمترا، وبات عرضها 164 سم، وارتفاعها 172، أما المسافة بين محوري عجلاتها فأصبحت 259 سم.

وحصلت هذه السيارة على 5 أبواب بدلا من 3 كما في سيارات «Jimny» السابقة، كما ازدادت سعة صندوقها الخلفي إلى 208 لترات، وجهّزت بصفين من المقاعد المخصصة لـ4 ركاب، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فأصبحت 21 سم.

تكنولوجية متطورة

وجهّزت «سوزوكي» هذه المركبة بأنظمة تدفئة للمقاعد، وأنظمة تكييف متطورة، ومقود جديد مجهّز بأزرار للتحكم بالسرعة وأنظمة الصوت، وزودتها بواجهة قيادة معدّلة فيها شاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وبعض أنظمة المركبة، بالإضافة لوسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة

وستعمل نسخ السيارة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر عزم 105 أحصنة، وعلب سرعة يدوية 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية 6 سرعات.





الصانعة «سوزوكي» تكشف نسخة كبيرة من سيارة «Jimny» الشهيرة (الإنترنت)

الصانعة «سوزوكي» تكشف نسخة كبيرة من سيارة «Jimny» الشهيرة (الإنترنت)