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اشحن بطارية سيارتك دون أخطاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 01:06 مساء
اشحن بطارية سيارتك دون أخطاء
إعادة شحن بطارية السيارة المعطلة (الإنترنت)
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بينما يراها البعض مشكلة، يقول خبراء السيارات إن عملية إعادة شحن بطارية السيارة لا تمثل مشكلة ولا تتطلب الكثير من القلق.

ولكن التذكير ببعض الخطوات قد يكون مهما بين الوقت والآخر، والأمر سهل في حال اتبعت الخطوات التالية، وفق «عالم السيارات».

سلامة جسد البطارية
يجب التأكد قبل بدء أي من الخطوات التالية من سلامة جسد البطارية في السيارة التي لا تعمل. والتأكد من أنه لا يوجد أي تسريب خارجي من سائل البطارية، لأن هذا السائل عبارة عن مواد حارقة، تؤثر بشكل كبير على الجلد.

- 3 خطوات لتشغيل السيارة عند تعطل البطارية

الأسلاك الموصولة بالبطارية
بعد التأكد من سلامة البطارية وهيكلها الخارجي، وأنه لا يوجد أي تسريب منها، تأكد من الأسلاك الموصولة بالبطارية بأنها ثابتة لا تتحرك، وإذا كانت غير ثابتة، اربطها بشكل قوي. كما يجب عليك التأكد من أن الوصلات المرتبطة بمقابض البطارية لا تحتوي على صدأ أو تأكسد، وإذا كانت على هذه الحال، قم بتنظيفها جيدا وإعادة وضعها في مكانها الصحيح حسب ما كانت عليه في السابق.

السيارة المساعدة
حاول أن توقف السيارة المساعدة قرب مكان تواجد البطارية في سيارتك التي لا تعمل. مع ضرورة التأكد من أن قياس وصلات الشحن الخاصة بك، تصل من بطارية السيارة المساعدة إلى بطارية سيارتك الفارغة.

أوقف تشغيل محرك السيارة المساعدة، وافتح غطاء المحرك في كلتا السيارتين، ولاحظ علامتي السالب والموجب، على أقطاب البطارية في السيارة المساعدة والسيارة الأخرى، وحددهما بشكل واضح.

وصلة الشحن
لاحظ أن وصلة الشحن، تحتوي في الغالب على لونين هما الأحمر، والذي يأتي باللون الأصفر أو الأخضر في بعض الأحيان، واللون الأسود. قم بتوصيل الوصلة ذات السلك باللون الأحمر، في القطب الموجب (+) من بطارية السيارة المساعدة، وبعد ذلك وصل الطرف الآخر من نفس الوصلة ذات السلك الأحمر بالقطب الموجب (+) أيضا من بطارية السيارة المعطلة.

نقطة الأرضي
وهي الخطوة المهمة جدا والتي قد يخطأ بها العديد من الأشخاص، وصل الوصلة ذات السلك الأسود بالقطب السالب (-) من بطارية السيارة المساعدة، وبعد ذلك توصل الطرف الآخر من الوصلة ذي اللون الأسود أو الأصفر، بنقطة الأرضي في السيارة المعطلة، وهي أي منطقة وأي جزء معدني في محرك السيارة مثلا. ولا توصل هذا الطرف من الوصلة بالقطب السالب (-) من قطب بطارية السيارة المعطلة، الأمر الذي قد يتسبب في بعض الأحيان في انفجار البطارية، أو تأثر وحدة الكهرباء في كلا السيارتين.

شغل محرك السيارة المساعدة
بعد إتمام هذه الخطوات بالطريقة المشروحة، وبالتسلسل الصحيح، شغل محرك السيارة المساعدة، ثم حاول تشغيل السيارة المعطلة، والتي قد لا تعمل من المرة الأولى، وخصوصا إذا كانت البطارية منتهية تماما، أعد المحاولة لحين اشتغال محرك السيارة المعطلة بشكل صحيح.

الأجهزة الكهربائية
قبل فصل الوصلات والأسلاك من كلتا السيارتين، شغل بعض الأجهزة الكهربائية في السيارة المعطلة والتي تتطلب طاقة وجهدا كهربائيا عاليا، مثل مكيف السيارة، وتدفئة المقاعد والزجاج الخلفي.

الخطوة الأخيرة
افصل الوصلات من السيارتين المعطلة والمساعدة على هذا الترتيب: افصل الوصلة ذات اللون الأسود من بطارية السيارة المعطلة، ثم أفصلها من بطارية السيارة المساعدة، ثم افصل الوصلة ذات اللون الأحمر أو «الأصفر أو الأخضر» من بطارية السيارة المعطلة، وأخيرا افصلها من بطارية السيارة المساعدة.

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