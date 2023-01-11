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سيارة أنيقة واقتصادية من «Chery» في السوق الروسية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 02:16 مساء
سيارة أنيقة واقتصادية من «Chery» في السوق الروسية (فيديو)
تتميز السيارة الجديدة بهيكل معدل عن سيارات «Tiggo 7 Pro» التي ظهرت العام 2020 (الإنترنت)
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كشف وكلاء شركة «Chery» في موسكو بدء مبيعات سيارة «Tiggo 7 Pro Max» على الأراضي الروسية.

وتتميز السيارة الجديدة بهيكل معدل عن سيارات «Tiggo 7 Pro» التي ظهرت العام 2020؛ إذ حصلت على واجهة أمامية أجمل وأكثر تميزًا مزينة بعناصر من الكروم، كما عدّلت فيها أشكال المصابيح الأمامية وكشافات الضباب التي باتت تعمل بأحدث تقنيات LED، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على تصميم مميز لفتحات العوادم، وعلى مسافة خلوص أرضي تعادل 190 ملم، وداخليًا اختلفت بشكل ملحوظ عن سابقاتها من سيارات «Tiggo 7»، إذ زودت بمقود جديد، وبواجهة قيادة مثبتة عليها لوحة فيها شاشتان بمقاس 12.3 بوصة، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة تستخدم للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة.

وزودت هذه السيارة بشاشة لمسية أسفل واجهة القيادة للتحكم بأنظمة التكييف، كما جهّزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة تدفئة للمقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها «Chery» بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 لتر وعزم 147 حصانًا، ومحركات TGDI بسعة 1.6 لتر وعزم 150 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، تمكنها من الوصول إلى سرعة 190 كلم/سا، أما سعر نسخها في الأسواق الروسية فسيبدأ من 2830000 روبل (نحو 40 ألف دولار).

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