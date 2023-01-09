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كل ما تحتاج معرفته لحماية سيارتك وسلامتك أثناء القيادة في الأجواء الشتوية (ملف)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 04:00 مساء
كل ما تحتاج معرفته لحماية سيارتك وسلامتك أثناء القيادة في الأجواء الشتوية (ملف)
القيادة في الأجواء الشتوية (الإنترنت)
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في الشتاء تهطل الأمطار فضلا عن الكثير من التقلبات الجوية، التي قد تؤثر على كفاءة سيارتك، وبالتالي سلامة وأمان قائد المركبة ومن معه.

في هذا الملف نقدم لك عددا من الموضوعات، التي تناولت فيها «بوابة الوسط» مختلف الأمور الخاصة بالسيارة في فصل الشتاء.

4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
تثير إمكانية سقوط الأمطار هذه الفترة قلق أصحاب السيارات، إذ تحتاج المركبات إلى اهتمام كبير وعناية، خصوصا للهيكل الخارجي الذي يمكن أن يصيبه الصدأ ببعض الأجزاء ومن ثم يجعله هشا وضعيفا.


5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار
قد يقلق البعض من القيادة عند حدوث الأمطار خشية الانزلاق أو الغرز في الوحل.

3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء
تتسبب العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة في تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة وظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني.

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
هناك العديد من الدول خصوصا العربية منها لا تصل إليها الثلوج إلا نادرا في فصل الشتاء، ومنها ما تصل إليه الثلوج لكن على مرتفعات متوسطة وما فوق.

6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها
مع اقتراب بدء فصل الشتاء نقدم إليكم أشهر الأعطال التي تتعرض لها السيارات ففي الفصل البارد قد يظهر عدد من الأعطال بسيارتك بسبب درجة الحرارة المنخفضة والتي تصل إلى أدنى معدلاتها هي ما يسبب مشاكل سلبية في عمل السيارة بشكل واضح.

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