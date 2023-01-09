متى يكون تغيير محرك السيارة أفضل من إصلاحه؟

القاهرة - بوابة الوسط

أحيانا يقع مالك السيارة في حيرة ما بين إصلاح المحرك أو تغيره، وهنا نستعرض أهم الأمور التي يجب الانتباه لها عند تغيير محرك السيارة.

تُعد عملية تغيير محرك السيارة من أكثر العمليات الدقيقة وتحتاج ذهنا صافيا حتى يتمكن مالك السيارة من تجنب الأعطال المحتملة التي قد تؤدي إلى تلف القطع والأجزاء المتصلة بالمحرك، حسب «موتوري».

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وفيما يلي أهم الخطوات التي ينبغي عليك اتباعها عند تغيير محرك السيارة.

اختيار المحرك المناسب

تُعتبر هذه الخطوة أهم جزء في عملية تغيير محرك السيارة ، فهي تُحدد لك مقدار التكاليف التي سوف تترتب عليك، لذلك احرص على الاستعانة بكتيب السيارة الذي سوف يُساعدك بإجراء مقارنة بين المحرك القديم والجديد من حيث القوة والعزم وغيرها.

ويمكنك أن تستعين بشخص مختص حتى يُساعدك على اتخاذ القرار المناسب، إذ سيتوفر أمامك مجموعة محركات إما من الشركة نفسها المصنعة لسيارتك أو شركات أخرى، وسيتعين عليك اختيار المحرك الذي يتناسب مع قطع السيارة الأخرى، ولا تنسى الهدف الرئيسي من تغيير محرك السيارة كما ذكرنا في البداية، إذ يعمل الهدف على تقليل تحديد نسبة الاحتمالات أمامك وتسهيل الاختيار.