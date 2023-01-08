اصنعي معطرًا لسيارتك بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط

- معطر للسيارة من الخليعد معطر الجو في سيارتك من الأساسيات التى لا تقل أهمية عن الصيانة والنظافة، خصوصًا بالنسبة للسيدات اللاتي يعشقن العطور بطبيعتهن.



ولضمان صحة جيدة لكِ ولأسرتك، عليك الابتعاد عن المواد الكيميائية التى قد تضر بالجهازك التنفسى، لذلك نقدم هنا طريقة صحية لتحضير معطر جو سيارتك بفنسك، حسب «أهرام أوتو».

- معطر للسيارة من الخل​



المكونات:

برطمان صغير باتساع نصف كوب ماء، زيت عطرى مثل اللافندر أو الياسمين، أربع علب جيلاتين دون نكهة، كوبان من الماء، ألوان طعام.



الطريقة:

اخلطي بعض النقاط من ألوان الطعام مع ملعقة من الزيت العطرى، ويمكنك وضع كمية أكثر حسب الرغبة، مع ماء مغلى مضاف إليه الجيلاتين، وحركيها جيدا واتركى البرطمان يوما كاملا حتى يتماسك الخليط.