نصائح ضرورية قبل شراء سيارة عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط

الكثير منا يتردد قبل اللجوء إلى الإنترنت لشراء سيارة، وذلك يعود ربما للاعتياد على طرق التسوق التقليدية والتخوف من عمليات الاحتيال.

ولكن مع حُسن الحظ، أن وكالات ومعارض السيارات المعتمدة قد أضافت خاصية التسوق عبر الإنترنت للعملاء المهتمين بذلك، حسب «موتوري».

- تقنيات أمان احرص على وجودها عند شراء سيارة جديدة

ويعتقد الخبراء أن شراء السيارات عبر الإنترنت هو المستقبل الذي لا مهرب منه، كل ما نستطيع فعله هو أن نقدم لك مجموعة من النصائح التي ستجعل عملية الشراء آمنة وسهلة.

البحث المكثّف عن السيارة

لا يخفى على أحد أن الاستثمار في شراء سيارة قرار يحتاج للتأني، والبحث الشامل عن كل تفاصيل المركبة التي ترغب في اقتنائها، من حيث مواصفاتها ومدى مطابقتها لاحتياجاتك، وربما تساعدك في ذلك تقارير السيارات المتنوعة أو مراجعات السيارات الموجودة على «يوتيوب».

المطالبة بتقرير تاريخ السيارة

بعد اختيار السيارة المناسبة لك عبر الإنترنت، ننصحك بطلب تقرير عن تاريخ السيارة خاصة إذا كانت مستعملة، وعادة ما يشمل التقرير عدد الملاك السابقين للسيارة والحوادث التي تعرضت لها، بالإضافة إلى عمليات البيع والشراء السابقة.

تحديد الميزانية قبل التسوق

يعد تحديد الميزانية قبل الاطلاع على خيارات السيارات الموجودة على الإنترنت، خطوة ذكية تمنع المقبل على الشراء من التشوش أو تجاوز المبلغ المناسب، كما يمكنك الاستفادة من الحلول المالية وخيارات التقسيط الموجودة في موقع «موتري».

اختيار طريقة التوصيل المناسبة

توجد طريقتان لتصبح السيارة في متناول يديك بعد اختيارها من أحد المواقع الإلكترونية، إذ يمكنك الذهاب لتسلمها بشكل شخصي، أو انتظار توصيلها إلى المكان الذي تطلبه في أقل وقت ممكن، وهذا ما يمكن أن تجده في «موتري شوب».

الحذر من عمليات الاحتيال

ما دام اختيارك قد وقع على موقع موثوق لبيع السيارات، فإنك لن تواجه مشكلة في عمليات الاحتيال، ومع ذلك عليك الحذر عندما تكون وسيلة الدفع غير قابلة للتتبع أو باستخدام العملات الرقمية.

التأكد من وجود ضمان للسيارة

لدى جميع السيارات مدة ضمان محددة عند شرائها من الوكيل، وللحصول على المزيد من الأمان، احرص على الشراء من المواقع التي توفر ضمانا إضافيا يمتد بعد فترة انتهاء ضمان الوكيل.