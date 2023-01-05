النرويج تسجل رقما قياسيا عالميا لمبيعات السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

شكلت المركبات الكهربائية ما يقرب من 80% من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج العام الماضي، وهو مستوى قياسي عالمي جديد، حسب أرقام نشرتها هيئة متخصصة، الإثنين.

بدفع من مبيعات سيارات مجموعة «تيسلا» الأميركية التي تصدرت قائمة الشركات المصنّعة مع حصة 12,2% من السوق، بيعت 138 ألفا و265 سيارة كهربائية جديدة العام الماضي في الدولة الاسكندنافية، أي 79.3% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة، وفق المجلس الإعلامي للحركة المرورية، وفق «فرانس برس».

وبذلك، حطمت النرويج، وهي مُنتج رئيسي للمواد الهيدروكربونية وأحد أبرز بلدان العالم على صعيد انتشار السيارات عديمة الانبعاثات، الرقم القياسي الذي سجلته هي أيضا العام 2021 (64.5%).

على سبيل المقارنة، شكلت المركبات الكهربائية 8.6% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.

في ديسمبر وحده، استحوذت السيارات الكهربائية على 82.8% من المبيعات في النرويج، إذ سارعت الأسر النرويجية إلى اقتناء هذه المركبات قبل دخول زيادة ضريبية حيز التنفيذ.

وكان طراز «Y» من «تيسلا» السيارة الأكثر مبيعا في النرويج العام الماضي، إذ شكلت نسبته واحدا من كل عشر سيارات مسجلة جديدة، متقدما على ID.4 (فولكس فاغن) وEnyaq (سكودا)، وكلاهما من الطرازات الكهربائية أيضا.

- مبيعات «تيسلا» في 2022 أقل من التوقعات

مع بيع أكثر من 17 ألف نسخة، حطمت المجموعة المملوكة للملياردير إيلون ماسك الرقم القياسي على صعيد المبيعات المحلية، والذي احتفظ به طراز «بيتل» الشهير من فولكس فاغن منذ سنة 1969.

وتهدف النرويج إلى أن تكون جميع سياراتها الجديدة خالية من الانبعاثات، أي عاملة بالكامل على الكهرباء أو الهيدروجين، اعتبارا من العام 2025، وتعول خصوصا لبلوغ هذا الهدف على سياسة ضريبية تشجيعية.