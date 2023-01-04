  • Alwasat News
Atwasat

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 01:59 مساء
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
التصرف الصحيح عند ارتفاع درجة حرارة المحرك (الإنترنت)
alwasat radio

ارتفاع درجة حرارة المحرك يشكل عوائق ومشكلات كثيرة، وتبريد محرك السيارة شديد السخونة أمر مهم لأي قائد سيارة، لأن من شأن تبريده أن يحمي المحرك من العطل الكامل، وقد يقي من أعطال أخرى تتجاوز المحرك، نقدم إليك بعض الخطوات التي يجب تطبيقها للسيطرة على هذه المشكلة تعرف عليها معنا.

- يجب أن يلتزم قائد السيارة بالتوقف في أقرب مكان، وعند ملاحظة تجاوز مؤشر حرارة المحرك اللون الأحمر، أو حتى في حال ظهور أبخرة من محرك السيارة يرجى عدم التوتر والقلق حتى تحسن التصرف.

- فكل المطلوب منك في ذلك الوقت هو العمل على تقليل السرعة والتوقف في مكان متاح، وإذا كان مكان التوقف بعيدا فكر في غلق مكيف الهواء وفتح النوافذ وتشغيل المراوح لسحب الحرارة من محرك السيارة.

- أيضا عند ملاحظة ارتفاع درجة محرك السيارة يجب القيام بتشغيل ضوء الطوارئ الرباعي والقيادة بسرعة بطيئة وثابتة.

- بعد توقف السيارة في مكان آمن، احرص على ترك المصابيح ولوحة القيادة مضاءة، لأن ذلك يسمح لمراوح التبريد بالاستمرار في العمل دون تشغيل المحرك. وبعد ذلك قم برفع غطاء المحرك بحذر. يفضل الانتظار حتى يختفي البخار الصاعد من المحرك وحتى يبرد غطاء المحرك قليلا، يساعد فتح غطاء المحرك في تبديد بعض الحرارة.

- قم بفحص خرطوم الرادياتير العلوي، وإذا رأيت الخرطوم ثابتا ويصعب الضغط عليه فلا يجب علينا إزالة غطاء الرادياتير، إذا كان الخرطوم ينضغط بسهولة عند الضغط عليه، فمن المحتمل أن يكون من الأمان إزالة الغطاء.

- كما يجب ترك غطاء الرادياتير حتى يبرد، ثم قم بفحص خزان سائل التبريد بمجرد أن يبرد المحرك بدرجة كافية، الخزان هو عبارة عن خزان بلاستيكي أبيض صغير ومتصل بغطاء الرادياتير.

- يوجد احتمال وجود تسرب في نظام التبريد، فهو السبب الأكثر شيوعا لارتفاع درجة حرارة المحرك، وهنا يجب القيام بفحصه بحثا عن التسريب، ويتميز سائل التبريد برائحته الحلوة، وقد يظهر على الخراطيم أو تحت السيارة.

- قم بإعادة تعبئة سائل التبريد بعد أن تبرد السيارة. وبعد الانتهاء قم بتشغيل السيارة بعد التبريد والتحقق من مقياس درجة الحرارة، في حال بقيت الحرارة مرتفعة وتجاوزت المقياس، لا تتحرك بها، فستحتاج في هذه الحالة لقطرها إلى أقرب مركز صيانة على الفور.

هذا المحتوى من تيربو العرب
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر

أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
أسطورة بيليه والجمال الصامت

أسطورة بيليه والجمال الصامت
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون دينار

النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون ...
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين

خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو

نفاد قمصان النصر الأساسية والاحتياطية و48 ساعة لطباعة رقم 7 الخاص بكريستيانو
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»
بالفيديو: «BYD» تعدل سيارتها الشبابية «Dolphin»
بالفيديو: «BYD» تعدل سيارتها الشبابية «Dolphin»
«تيسلا» للسيارات الكهربائية تفقد ثلثي قيمتها في 2022
«تيسلا» للسيارات الكهربائية تفقد ثلثي قيمتها في 2022
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»
هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة
هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)
روسيا تطرح «موسكفيتش» جديدة أنيقة ومتطورة (فيديو)...
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة...
روائح للسيارات تشير إلى وجود مشاكل خطيرة
روائح للسيارات تشير إلى وجود مشاكل خطيرة...
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»...
بالفيديو: المسافة التي يمكنك قطعها ومؤشر الوقود صفر
بالفيديو: المسافة التي يمكنك قطعها ومؤشر الوقود صفر...
المزيد
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك...
بالفيديو: تعرف على مميزات «Nio» الكهربائية العائلية الجديدة
بالفيديو: تعرف على مميزات «Nio» الكهربائية العائلية الجديدة...
مبيعات «تيسلا» في 2022 أقل من التوقعات
مبيعات «تيسلا» في 2022 أقل من التوقعات...
هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة
هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة...
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»
شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»...
المزيد