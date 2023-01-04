خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفاع درجة حرارة المحرك يشكل عوائق ومشكلات كثيرة، وتبريد محرك السيارة شديد السخونة أمر مهم لأي قائد سيارة، لأن من شأن تبريده أن يحمي المحرك من العطل الكامل، وقد يقي من أعطال أخرى تتجاوز المحرك، نقدم إليك بعض الخطوات التي يجب تطبيقها للسيطرة على هذه المشكلة تعرف عليها معنا.

- يجب أن يلتزم قائد السيارة بالتوقف في أقرب مكان، وعند ملاحظة تجاوز مؤشر حرارة المحرك اللون الأحمر، أو حتى في حال ظهور أبخرة من محرك السيارة يرجى عدم التوتر والقلق حتى تحسن التصرف.

- فكل المطلوب منك في ذلك الوقت هو العمل على تقليل السرعة والتوقف في مكان متاح، وإذا كان مكان التوقف بعيدا فكر في غلق مكيف الهواء وفتح النوافذ وتشغيل المراوح لسحب الحرارة من محرك السيارة.

- أيضا عند ملاحظة ارتفاع درجة محرك السيارة يجب القيام بتشغيل ضوء الطوارئ الرباعي والقيادة بسرعة بطيئة وثابتة.

- بعد توقف السيارة في مكان آمن، احرص على ترك المصابيح ولوحة القيادة مضاءة، لأن ذلك يسمح لمراوح التبريد بالاستمرار في العمل دون تشغيل المحرك. وبعد ذلك قم برفع غطاء المحرك بحذر. يفضل الانتظار حتى يختفي البخار الصاعد من المحرك وحتى يبرد غطاء المحرك قليلا، يساعد فتح غطاء المحرك في تبديد بعض الحرارة.

- قم بفحص خرطوم الرادياتير العلوي، وإذا رأيت الخرطوم ثابتا ويصعب الضغط عليه فلا يجب علينا إزالة غطاء الرادياتير، إذا كان الخرطوم ينضغط بسهولة عند الضغط عليه، فمن المحتمل أن يكون من الأمان إزالة الغطاء.

- كما يجب ترك غطاء الرادياتير حتى يبرد، ثم قم بفحص خزان سائل التبريد بمجرد أن يبرد المحرك بدرجة كافية، الخزان هو عبارة عن خزان بلاستيكي أبيض صغير ومتصل بغطاء الرادياتير.

- يوجد احتمال وجود تسرب في نظام التبريد، فهو السبب الأكثر شيوعا لارتفاع درجة حرارة المحرك، وهنا يجب القيام بفحصه بحثا عن التسريب، ويتميز سائل التبريد برائحته الحلوة، وقد يظهر على الخراطيم أو تحت السيارة.

- قم بإعادة تعبئة سائل التبريد بعد أن تبرد السيارة. وبعد الانتهاء قم بتشغيل السيارة بعد التبريد والتحقق من مقياس درجة الحرارة، في حال بقيت الحرارة مرتفعة وتجاوزت المقياس، لا تتحرك بها، فستحتاج في هذه الحالة لقطرها إلى أقرب مركز صيانة على الفور.

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