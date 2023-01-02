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هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 12:35 مساء
هذا ما يحدث عند استخدام الوقود الخطأ في السيارة
محركات الاحتراق الداخلي تتشابه بطريقة عملها ودورانها (الإنترنت)
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في مختلف المركبات تتشابه محركات الاحتراق الداخلي بشكل عام بطريقة عملها ودورانها، ومع ذلك يبقى هناك بعض الفروقات مثل نوع الوقود المستخدم.

وبُنيت محركات الديزل بطريقة خاصة بها، وكذلك الأمر في محركات البنزين، وهذا يرجع لطبيعة هذه المواد من حيث الكثافة، وسرعة الاحتراق، والقوة الناتجة، وكيفية دورانها في المحرك، حسب «موتوري».

ماذا يحدث عند وضع بنزين بدل ديزل؟
تعد كثافة وقود الديزل أعلى من البنزين، وهو الأمر الذي تحتاجه مضخة الوقود في محرك الديزل حتى تعمل بكفاءة جيدة.

عند دخول البنزين بكثافته القليلة من مضخة الوقود إلى باقي أجزاء المحرك، فسوف يضطرب عمله مما يؤدي إلى احتكاك الأجزاء ببعضها واهترائها بعد فترة إذا واصل المالك باستخدام البنزين.

- بالفيديو: المسافة التي يمكنك قطعها ومؤشر الوقود صفر

سوف ينتج عن هذا الاستخدام أضرار عديدة ومكلفة جداً حتى لو كانت نسبة وقود البنزين المستخدمة قليلة، وكلما زادت نسبة البنزين المستخدمة زاد الضرر، لذا يُنصح إذا زودت سيارتك (محرك الديزل) بوقود بنزين ألا تُشغلها ولا تُحاول القيادة بها أبداً.

ماذا يحدث عند وضع ديزل بدل البنزين؟
يُعد خطر استخدام ديزل في محرك بنزين أقل، وبشكل عام ليس أمراً يقوم به العديد، نظراً لأن فوهة تعبئة البنزين صغيرة ولن تتسع لمضخة الديزل الموجودة في المحطة.

وفي حال قام مالك السيارة بتعبئة ديزل بدلاً من البنزين لأي سببٍ كان، فإن البواجي لن تتمكن من توليد الشرارة نظراً لثِقل وكثافة الديزل، ولن تعمل السيارة من الأساس.

حتى وإن دار المحرك وتمكن السائق من القيادة، بعد مسافة قصيرة سوف يبدأ عزم المحرك بالانخفاض تدريجياً، وسوف يُلاحظ أن المحرك بدأ يُعاني من التقطيع، وبعد مدةٍ قصيرة سيتوقف المحرك عن الدوران، ويُلاحظ خروج دخان اسود من العادم.

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