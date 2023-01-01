شبابية جديدة متطورة واقتصادية من «جاك»

القاهرة - بوابة الوسط

جمعت شركة جاك «GAC» الصينية في تصميم سيارتها جديدة الكروس أوفر ما بين الأناقة والتطور، ولم تغفل الجانب الاقتصادي، لتناسب فئة الشباب.

والملفت للنظر في سيارة «GAC Trumpchi GS3» الجديدة هو تصميم واجهتها الأمامية الذي تتداخل فيه الخطوط المائلة المطلية بالكروم، وكذلك تصميم المصابيح والفتحات الهوائية، وشكل ممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهر القوة والرياضية في الوقت نفسه، حسب «روسيا اليوم».

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وبنيت هذه السيارة على منصات «Global Platform Modular Architecture» المعدّلة، وحصلت على سقف بانورامي كبير، وجنح هوائي فريد التصميم موضوع على مؤخرة سقفها لزيادة الثبات أثناء السير بسرعة كبيرة، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و41 سنتيمترا، عرضه 185 سم، ارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 265 سم.

شركة «جاك» (GAC) الصينية تطرح واحدة من أجمل السيارات الشبابية (الإنترنت)

شركة «جاك» (GAC) الصينية تطرح واحدة من أجمل السيارات الشبابية (الإنترنت)