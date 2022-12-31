«تيسلا» للسيارات الكهربائية تفقد ثلثي قيمتها في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

تحت تأثير المخاوف بشأن الطلب على السيارات الكهربائية، فقدت شركة «تيسلا» ثلثي قيمتها في سوق الأسهم في عام 2022.

كما يعود ذلك أيضا إلى الانزعاج من التقلبات المتكررة في صفقة شراء رئيس الشركة، إيلون ماسك، منصة «تويتر»، ونهاية مرحلة الأرباح السهلة في بورصة وول ستريت، حسب «فرانس برس».

غير أن الشركة المصنّعة زادت عمليات تسليم سياراتها بنسبة 45% في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، رغم مشكلات التموين، وحققت أرباحا تقرب من تسعة مليارات دولار في هذه الفترة على رغم الارتفاع الكبير في النفقات.

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لكنّ هذه الأرقام أتت أدنى من الهدف المحدد على المدى الطويل والذي يلحظ ازدياداً في عمليات التسليم بنسبة 50% سنويا. كما أن المراقبين يبدون قلقاً إزاء تباطؤ المبيعات.

وفي السنتين الأخيرتين، كان الطلب أعلى من العرض في سوق السيارات الكهربائية، لكن هذا المنحى مرشح لأن ينقلب سنة 2023، بحسب ما ذكر آدم جونز، المحلل لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة نشرها مساء الأربعاء.

وقال جونز «بين التدهور الحاصل على صعيد البيئة الاقتصادية الكلية، والأسعار التي باتت خارج متناول كثيرين، وتنامي المنافسة، ثمة عقبات يتعين تخطيها».

وباتت شركات مصنعة تقليدية كثيرة تبيع طرازات لسيارات كهربائية، بينها فورد وجنرال موتورز ونيسان وهيونداي وكيا وفولكسفاغن. وفي فئة السيارات الفاخرة، دخلت شركات عدة على هذا الخط وهي مرسيدس بنز وبي ام دبليو وأودي وبولستار ولوسيد وريفيان.

هيمنة مهددة

ولا تزال تيسلا مهيمنة بقوة على السوق الأميركية مع 65% من حصص السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لكن هذه النسبة أدنى من تلك التي سجلتها سنة 2020 والتي كانت تبلغ 79%، كما أن محلي شركة «اس اند بي غلوبال» يتوقعون تراجعها إلى 20% سنة 2025.

ولتحفيز المبيعات في الربع الرابع، أعلنت المجموعة عن عروض غير اعتيادية في البلاد.

كما أن الوضع في الصين يبدو مقلقاً للشركة: فبحسب معلومات صحفية، فإن التعليق الحالي للإنتاج في مصنع تيسلا في شنغهاي سيستمر لفترة أطول من المتوقع.

غير أن محلّلين كثر يشيرون إلى أن تيسلا لا تزال متقدمة على مسارات عدة تشمل التكنولوجيا وإدارة التكاليف وحجم الإنتاج، في سوق تشهد نمواً قويا.