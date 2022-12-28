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بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 11:00 صباحا
بالفيديو: تعرف على مميزات «Lamore» من «Changan»
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تستعد «Changan» لطرح سيارة «Lamore» المعدلة، التي حصلت على تصميم أنيق وتقنيات متطورة.

المظهر الخارجي
وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات «Lamore» التي ظهرت العام الماضي بتعديلات جعلت مظهرها الخارجي أكثر أناقة وخصوصا من حيث تصميم الأبواب وتصميم المصابيح وممتصات الصدمات وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على هيكل انسيابي بطول أربعة أمتار و77 سنتيمترا، عرضه 184 سم، ارتفاعه 144 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 276 سم، كما جهّزت بعجلات أنيقة بمقاس 17 و18 إنشا.

داخلية السيارة
وداخليا تميزت هذه السيارة بشاشتها اللمسية العملاقة المثبتة في منتصف واجهة القيادة، والموضوعة على محور دوار يجعلها تعمل بشكل عمودي أو أفقي، فضلا عن أنظمة المولتيميديا المتطورة التي تعمل مع هذه الشاشة.

ودعمتها «Changan» بأنظمة التعديل التلقائي للمسار، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات متطورة للضوء والممطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد.

محرك السيارة
وستعمل نسخ هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 170 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما ستطرح منها نسخ بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونسخ تعمل بمحركات كهربائية.

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