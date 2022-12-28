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تعرف على جديد شيفروليه «أفيو» هاتشباك 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 01:15 مساء
تعرف على جديد شيفروليه «أفيو» هاتشباك 2024
طرح شيفروليه أفيو هاتشباك 2024 الجديدة كليا (الإنترنت)
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ظهرت سيارة شيفروليه «أفيو» هاتشباك 2024 الجديدة كليا للمرة الأولى بصفتها السيارة المبتدئة الجديدة للعلامة التجارية «BowTie» وجاءت بخصائص التصميم المميزة مع الراحة والسلامة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».
وتوفر «أفيو» قيمة كبيرة ضمن العرض الفرعي للحفاظ على العملاء الحاليين في هذا القطاع وكسب مزيد المشترين، إضافة إلى طرح سيارة ذات تصميم جذاب، مليئة بالتقنية الحديثة.

شيفروليه أفيو 2024 الجديدة كليا هي سيارة حديثة جرى تصميمها وتطويرها من قبل الشركة المصنعة«SAIC-GM-Wuling» المشتركة في الصين، والتي ستكون أيضا العضو التالي في علامة وولينغ التجارية.

تعد «أفيو» 2024 هي أول موديل في استراتيجية منتجات «وولينغ» الجديدة تحمل شعار شيفروليه، وحتى ظهرت للمرة الأولى قبل النموذج الأصلي الذي سيرتدي شعار «ولينغ» الفضي.

تؤكد جنرال موتورز أن سيارة «أفيو» 2024 هاتشباك ستتنافس بقوة في فئة السيارات ذات المستوى المبتدئ ، نظرا لخطوط تصميمها الانسيابية، ومساحتها الداخلية الرائدة في فئتها مع صندوق كبير ومقاعد خلفية قابلة للطي.

بالإضافة إلى قائمة شاملة من مزايا السلامة، بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) للعجلات الأربع ومكابح قرصية وست وسائد هوائية وتنبيه حزام الأمان وأجهزة استشعار للمساعدة في ركن السيارة.

سيُجرى إطلاق سيارة شيفروليه «أفيو» 2024 الجديدة كليا رسميا خلال النصف الأول من العام المقبل، إضافة إلى نسخة الهاتشباك، سيجرى تقديم أفيو 2024 أيضا كسيارة سيدان بأربعة أبواب.

طرح شيفروليه أفيو هاتشباك 2024 الجديدة كليا (الإنترنت)
طرح شيفروليه أفيو هاتشباك 2024 الجديدة كليا (الإنترنت)
طرح شيفروليه أفيو هاتشباك 2024 الجديدة كليا (الإنترنت)
طرح شيفروليه أفيو هاتشباك 2024 الجديدة كليا (الإنترنت)
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