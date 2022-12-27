بالفيديو: سيارة كهربائية جديدة من «Nio» الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «Nio» الصينية مركبتها الجديدة التي جهزت بتقنيات وميزات تجعلها من بين أفضل السيارات الكهربائية العائلية الرباعية الدفع في العالم.

وحصلت المركبة الجديدة على شكل أكثر عصرية من مركبات «Nio» السابقة من الفئة نفسها، وجهّزت بأنظمة إضاءة أكثر تطورا، أما هيكلها فأصبح أكبر وجاء بطول خمسة أمتار تقريبا، عرضه 198 سم، ارتفاعه 175 سم، وجهّزت السيارة بعجلات بمقاس 20 و22 إنشا وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة

وداخليا صممت هذه السيارة لتكون مركبة عائلية متطورة بامتياز إذ زودت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لستة ركاب، وحصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، كما حصل ركاب المقاعد الخلفية على منافذ لشحن الهواتف والأجهزة الذكية، وشاشات لمسية للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشة قبالة السائق بمقاس 10.2 بوصة، وشاشة «AMOLED» لمسية في منتصفها يمكن استعمالها بشكل أفقي أوعمودي، مقاسها 12.8 بوصة.

أنظمة متطورة

وزوّدت «Nio ES8» بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام صوتيات ممتاز فيه 24مكبر صوت، ومساعد صوتي تفاعلي، وخلت قمرتها من الأزرار التقليدية إذ استعيض عن الأزرار بلوحات لمسية موزعة على على واجهة القيادة وبين المقعدين الأماميين وبجوار المقاعد الخلفية.

محرك السيارة

وتعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 653 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.8 ثانية، كما زودت ببطاريات تكفيها لقطع 635 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن الحصول على نسخ مزودة ببطاريات تكفي لقطع مسافة 960 كلم بالشحنة الواحدة.





«Nio ES8» تأتي بمواصفات لم تشهدها أي سيارة كهربائية من قبل (الإنترنت)