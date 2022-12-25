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5 أشياء تتسبب في خدش طلاء سيارتك دون أن تنتبه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 02:05 مساء
5 أشياء تتسبب في خدش طلاء سيارتك دون أن تنتبه
أسباب خدش الطلاء معروفة لكن هناك أسباب غير متوقعة تسبب هي الأخرى خدش طلاء سيارتك (الإنترنت)
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هناك العديد من الطرق التي يمكنك بها خدش الطلاء دون أن تدرك ذلك، قد يكون بعضها واضحًا لك، بينما قد يكون البعض الآخر صادمًا.

سواء كنت قد اشتريت للتو سيارة جديدة وترغب في الاحتفاظ بها في حالة جيدة، أو كنت مهووسًا بالفعل بالعناية بالسيارات وتبحث عن أشياء جديدة لمزيد من العناية بها.

لذا هناك العديد من العادات الشهيرة التي يمكنك بها خدش سيارتك دون أن تدرك ذلك.

غسل السيارة بالماء والصابون
- التلوث هو أخطر بكثير مما يدركه معظم الناس، لن يساعدك استخدام دلو غسيل وشطف في الحفاظ على الطلاء إذا كنت ستعيد استخدام أدوات الغسل للطلاء بعد غسل العجلات فهو خطأ شائع.
- فجزيئات غبار المكابح المعدنية التي تلتصق بعجلاتك ستلتصق بأدوات التنظيف والتي قد تخدش الطلاء خدوشًا صغيرة غير ملحوظة في وقتها لكنها تؤدي لنتائج سيئة على المدى الطويل.

عملية التجفيف
- تولد مرحلة التجفيف خدوشًا أكثر من مرحلة الغسيل، الشامواه أو شفرة الماء ليست أدوات مناسبة لتجفيف سيارتك، قد تكون ناجحة جدًا في التخلص من الماء، لكنها ستخدش الطلاء أيضًا.
- الأمر ببساطة سوف يعلق أي غبار أو أوساخ على سيارتك بين سطح الطلاء وأي شيء تفعله لتجفيفه، ثم تقوم بسحبه عبر السطح، جسيم واحد من الرمل هو كل ما يتطلبه الأمر لخدش سيارتك.
- يمكن تقليل الخدش باستخدام منشفة ناعمة من الألياف الدقيقة مع رذاذ الشمع أو رذاذ التفاصيل أو مساعد تجفيف معين، إذا حدث ذلك، ستمتص المنشفة المصنوعة من الألياف الدقيقة أي أوساخ أو غبار من السطح وتخفيها بعمق داخل الخيوط، هذا هو السبب في أنها أكثر أمانًا من الشامواه، سيقلل التزييت الإضافي الذي توفره أداة التجفيف من الاحتكاك وخطر التلف بشكل أكبر.
- سيؤدي استخدام منشفة جافة من الألياف الدقيقة لتجفيف سيارتك إلى الخدش، أولاً، قم برشه باستخدام المياه، ثم اعصرها حتى تصبح رطبة، تقوم المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة بامتصاص أفضل للماء فقط عندما تكون مبللة.
- الهواء المضغوط هو الطريقة الوحيدة المثبتة لتجفيف سيارتك دون ترك خدوش، هذا يرجع إلى حقيقة أنك لست مضطرًا للمس الطلاء على الإطلاق.

لمس الطلاء عندما لا يكون نظيفًا تمامًا
- هذا يتجاوز مجرد كتابة نظفني على سيارة قذرة، ندرك جميعًا أن هذا سيؤدي إلى خدوش، أنا أشير إلى أي تفاعل بين الطلاء الخاص بك وأي شيء غير نظيف تمامًا، قد يشمل ذلك تنظيفها بالفرشاة في المرآب أو الاتكاء عليها حتى لو كنت قد دفعتها مرة واحدة منذ غسلها.
- أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا هو إغلاق الأشخاص لأبوابهم عن طريق لمس الطلاء بدلاً من المقبض.

استخدام أغطية السيارات
- غالبًا ما يكون استخدام غطاء السيارة بالخارج أمرًا مستحبًا، كونه يحافظ على نظافة سيارتك ويحميها من أشعة الشمس، لكن عندما تهب الرياح، يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة، في يوم عاصف، قد يقطع غطاء السيارة المرفرف الطلاء مثل السكين الساخن من خلال الزبدة.
- لذا يرى البعض أنه في فصل الشتاء يفضل عدم استخدام أغطية السيارات وتفضيلهم لتنظيف سيارة قذرة أفضل من الحصول من سيارة مخدوشة.

القيام بالإصلاحات بنفسك
- سيؤدي إسقاط مفتاح ربط أو مسمار على الطلاء إلى خدشه، يمكن أن نكون شديد التركيز أثناء عملية الإصلاح دون الانتباه لجسم السيارة.
- على سبيل المثال من أجل الوصول إلى شيء ما أو قد نستند على رفرف أو فرك خرطوم هواء أو سلك تمديد عبر الطلاء.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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