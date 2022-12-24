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بالفيديو: سيارة صينية شبابية كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 04:14 مساء
بالفيديو: سيارة صينية شبابية كهربائية
«SAIC» الصينية تطلق سيارتها الشبابية الجديدة (الإنترنت)
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تستعد «SAIC» الصينية لإطلاق سيارتها الشبابية الجديدة التي صممت لتنافس أفضل المركبات الكهربائية في العالم من حيث المواصفات والتقنيات المتطورة.

وتأتي سيارة «LS7» الجديدة بهيكل كروس أوفر مدروس ليكون انسيابيًا للغاية، ويتميز بمظهر أنيق ورياضي، فضلًا عن تجهيزه بسقف بانورامي شفاف يمتد على طول قمرة المركبة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

ويبلغ طول هذه السيارة 5 أمتار تقريبًا، وعرضها 200 سم، وارتفاعها 173 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 306 سم، أما عجلاتها فجاءت بمقاس 20 و22 إنشا.

وتتميز المركبة بشكل أساسي بالتصميم الداخلي إذ خلت قمرتها من الأزرار نهائيًا واستعيض عنها بشاشة عملاقة تمتد على كامل عرض واجهة القيادة، كما وضعت أسفل الواجهة أيضًا شاشة لمسية إضافية تمتد إلى المسافة الموجودة ما بين المقعدين الأماميين.

وثبت على سقف المركبة فوق الزجاج الأمامي رادار متطور وأجهزة ليدار لدعم أنظمة القيادة الذاتية، كما جهزت جميع قواعد العجلات بأنظمة تحكم إلكترونية لتعديل ارتفاع الهيكل، وحصلت السيارة على نظام للتعرف على الأجسام أثناء الحركة لتفادي الحوادث، ونظام التعديل التلقائي للمسار في الحالات الطارئة، كما جهزت بكاميرات لتوفير رؤية محيطية للهيكل.

وستطرح هذه المركبة بمحركات كهربائية تولد عزمًا يعادل 578 حصانًا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4 ثوانٍ تقريبًا، وستحصل على بطاريات تكفيها لقطع مسافة 660 كلم بالشحنة الواحدة.
 

 

«SAIC» الصينية تطلق سيارتها الشبابية الجديدة (الإنترنت)
«SAIC» الصينية تطلق سيارتها الشبابية الجديدة (الإنترنت)
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