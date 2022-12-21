أعراض تلف «ترموستات» المكيف وكيفية إصلاحه

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر «ترموستات»المكيف جزءًا مهمًا من نظام التبريد داخل السيارة، عندما يصبح المبرد أكثر سخونة يفتح منظم الحرارة، مما يسمح لسائل التبريد بالتدفق عبر المبرد ليتم تبريده، ثم يفتح منظم الحرارة، ويغلق لإبقاء المحرك ضمن نطاق درجة حرارة معينة من خلال قياس التغيرات الحرارية داخل السيارة، إذا وجدت أن المبرد يتدفق، فهذا يعني أن صمام منظم الحرارة مفتوح، حيث يحتوي «ترموستات» المكيف على حساس للحرارة بحيث يتمكن من قراءة درجة حرارة الغرفة التي يتواجد بها المكيف، وفي حالة وصول درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة، فإن المكيف يفصل تلقائيًا سواء البارد أو الساخن، وبالتالي ففي حالة وجود مشكلة فيه فإنه في غالب الأمر سيعمل المكيف بشكل مستمر دون توقف أو ربما لن يعمل المكيف من الأساس.

طريقة الفحص

- حتى نقوم بفحص «ترموستات» مكيف السيارة يجب أن نقوم بإزالته وسنجد ثلاث وصلات كهربائية متصلة، منها وصلة ذات اللون الأصفراء، ووصلة أخرى ذات اللون البني، وهي بأرقام 1 و2، ثم نقوم بالتوصيل بينهم من خلال وصلة كهربائية، ثم نقوم بتشغيل المكيف، فإذا عمل المكيف بشكل جيد فهذا يعني أن المشكلة في «ترموستات» وأنه بحاجة إلى تغيير أو صيانة.

ولتغيير «ترموستات» يجب عليك أن تقوم بفتح المكيف بالموضع الذي يتواجد به ترموستات، ثم بعد ذلك نقوم بخلع الأسلاك المتصلة به، ونقوم بإضافة «ترموستات» الجديدة، ثم نقوم بإعادة تركيب غطاء المكيف مرة أخرى.

أعراض تلف «ترموستات» المكيف:

عدم وجود هواء بارد من فتحات المكيف:

- عندما يحدث تسريب لغاز الفريون في نظام التكييف تقل برودة الهواء تدريجيًا إلى أن يتوقف تمامًا، وعندما يتوقف اندفاع الهواء البارد فجأة فمن الطبيعي أن يكون ذلك بسبب مشكلة في «ترموستات»، وعند تلف الترموستات لا ترسل المعلومات الدقيقة إلى كمبيوتر السيارة مما يؤدي إلى إيقاف نظام التكييف.

درجة حرارة المكيف غير متناسقة:

- حيث تقوم «ترموستات» بإرسال البيانات الدقيقة إلى الكمبيوتر مما يؤدي إلى عمل نظام التكييف بشكل جيد، ولكن عندما تجد درجة حرارة هواء التكييف ترتفع وتنخفض بشكل متكرر دون ضبط درجة الحرارة، فاعلم أن هناك خللاً يحدث بـ«ترموستات» تكييف السيارة، إذا حدث ذلك فعليك تغيير الترموستات.

كمبروسر المكيف لا يعمل:

- يعمل «ترموستات» التكييف علي تنشيط وتنظيم عمل الكمبروسر، وقد يتسبب تلفه في بعض الأحيان إلى تعطيل الكمبروسر عن عمله تمامًا.

طرق إصلاح ترموستات المكيف:

- عند حدوث عطل في «ترموستات» المكيف بشكل تام، يفضل أن تقوم بتغييره بشراء واحد جديد وتقوم بتركيبه بدلًا من القديم وفقًا للخطوات التي ذكرناها.

- أما عن عملية الصيانة فسوف تكون معقدة بعض الشيء ولن تتمكن من صيانة الترموستات بنفسك.