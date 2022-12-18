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بالفيديو: تعرف على سيارة «Buick» الشبابية منافسة مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 02:25 مساء
بالفيديو: تعرف على سيارة «Buick» الشبابية منافسة مرسيدس
تعرف على السيارة الشبابية منافسة مرسيدس (الإنترنت)
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تستعد«Buick» لطرح سيارة «LaCrosse» الجديدة التي صممت لتكون أقوى منافس لسيارات مرسيدس الشبابية الفاخرة.

وتنفرد السيارة الجديدة بتصميمها الخارجي المميز جدًا، والانسيابية العالية لهيكلها، وشكلها الذي يوحي بالفخامة والتطور بنفس الوقت وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

خارجية السيارة
ومنحت «Buick» هذه السيارة ملامح القوة من خلال شكل واجهتها الأمامية المجهزة بشبك عريض من الكروم، وتصميم عجلاتها الكبيرة والعريضة، والانحناءات المميزة في تصميم الهيكل.

أما من الداخل فتتميز هذه السيارة عن جميع سيارات «Buick» السابقة، إذ حصلت على مقاعد رياضية كبيرة ومريحة، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشة عملاقة ذات تصميم فريد، كما ثبتت بين المقاعد شاشة لمسية إضافية للتحكم بأنظمة التكييف وحرارة المقاعد، ووضعت على يمين السائق قبضة لمسية مميزة للتحكم بالسرعات ووضعيات القيادة.

تقنيات متطورة
ولم تكشف «Buick» الكثير من التفاصيل حول التقنيات التي ستحصل عليها هذه السيارة لكن التسريبات تشير إلى أنها حصلت على تقنيات أمان متطورة كأنظمة طلب النجدة عند الحوادث، ونظام عرض ثلاثي الأبعاد لتحديد المواقع، ومساعدات صوتية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وبعض الخصائص الأخرى، كما يمكن أن تأتي بأنظمة التعرف على السيارات والمشاة على الطرقات لتفادي الحوادث، ويمكن أن تطرح منها نسخًا بمحركات هجينة ونسخًا بمحركات كهربائية تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 3 ثوانٍ.


 

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