بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «Jaguar»

القاهرة - بوابة الوسط

لفتت «Jaguar» أنظار الكثيرين بسيارة «F-Pace» الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات الكروس أوفر القوية والفارهة بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات ميزتها بشكل ملحوظ عن مركبات «F-Pace» التي ظهرت منذ عامين، إذ حصلت نسخ «R-Dynamic» منها على ممتصات صدمات أكثر قوة، وعدّلت فيها أشكال فتحات الهواء على الهيكل، كما أضيفت تعديلات مميزة على الواجهات والأبواب، وزودت هذه السيارات بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم تبدأ مقاساتها من 19 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

مقصورة السيارة

وأصبحت مقصورة هذه السيارة أكثر عصرية وأناقة مع التصميم الجديد لواجهة القيادة، ومع تزويد هذه الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.4 بوصة، ومع نظام الوسائط المتعددة الجديد«Pivi Pro».

وتوفر«F-Pace» لركابها أفضل معايير الرفاهية من خلال مقاعدها الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة التكييف والإضاءة الداخلية المتطورة، فضلًا عن الميزات الحديثة التي تسهل اقتران أنظمة السيارة بالهواتف، بالإضافة إلى أنظمة الصوتيات التي حصلت على مكبرات صوت عالية الأداء.

أنظمة أمان متطورة

وجهّزت السيارة بأنظمة أمان متطورة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء، نظام الحفاظ التكييفي بالمسار، وأنظمة الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.