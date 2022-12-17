  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «Jaguar»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 01:41 مساء
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «Jaguar»
تحفة مميزة أخرى من «Jaguar» لمحبي القوة والفخامة (الإنترنت)
alwasat radio

لفتت «Jaguar» أنظار الكثيرين بسيارة «F-Pace» الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات الكروس أوفر القوية والفارهة بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات ميزتها بشكل ملحوظ عن مركبات «F-Pace» التي ظهرت منذ عامين، إذ حصلت نسخ «R-Dynamic» منها على ممتصات صدمات أكثر قوة، وعدّلت فيها أشكال فتحات الهواء على الهيكل، كما أضيفت تعديلات مميزة على الواجهات والأبواب، وزودت هذه السيارات بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم تبدأ مقاساتها من 19 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

مقصورة السيارة
وأصبحت مقصورة هذه السيارة أكثر عصرية وأناقة مع التصميم الجديد لواجهة القيادة، ومع تزويد هذه الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.4 بوصة، ومع نظام الوسائط المتعددة الجديد«Pivi Pro».

وتوفر«F-Pace» لركابها أفضل معايير الرفاهية من خلال مقاعدها الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة التكييف والإضاءة الداخلية المتطورة، فضلًا عن الميزات الحديثة التي تسهل اقتران أنظمة السيارة بالهواتف، بالإضافة إلى أنظمة الصوتيات التي حصلت على مكبرات صوت عالية الأداء.

أنظمة أمان متطورة
وجهّزت السيارة بأنظمة أمان متطورة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء، نظام الحفاظ التكييفي بالمسار، وأنظمة الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

نسخ متعددة
وستطلق منها عدة نسخ: نسخة مجهزة بمحركات بنزين توربينية بعزم 250 و400 حصان، نسخ بمحركات ديزل توربينية بعزم 163 و300 حصان، كما ستطلق منها نسخ هجينة توفر محركاتها عزما يعادل 500 حصان تقريبًا.
 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين

فرنسا تنسحب من أفريقيا الوسطى وتفسح المجال لروسيا والصين
ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

ستولتنبرغ: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا
توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023
حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية

حكومة الوحدة تحث مصر على إطلاق مفاوضات حول الحدود البحرية
رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس

رويترز: انتخابات في تونس سترسخ أركان حكم الرئيس
عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

عائلات بريطانية تواجه صعوبات في تأمين تكلفة وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس
مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل

مدرب المنتخب الكرواتي: سنواجه المغرب مفاجأة البطولة الأجمل
باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو «آلية بديلة»

باتيلي في مجلس الأمن: قاعدة دستورية متفق عليها بين النواب والأعلى للدولة.. أو ...
«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال

«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال
الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية

الأرجنتين تستعد للنهائي بغيابات للإرهاق وعمليات استشفائية
قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث

قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأهلي طرابلس في «دورينا»
كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»

كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»
جريدة «الوسط»: بعد 34 عاما.. شبح «لوكربي» يلاحق الليبيين

جريدة «الوسط»: بعد 34 عاما.. شبح «لوكربي» يلاحق الليبيين
«المحفوظات الأميركية» تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

«المحفوظات الأميركية» تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية

باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك
خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك
بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة
بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة
5 نصائح للحفاظ على فرش سيارتك كالجديد
5 نصائح للحفاظ على فرش سيارتك كالجديد
بالصور: سيارة صديقة للبيئة من «تويوتا»
بالصور: سيارة صديقة للبيئة من «تويوتا»
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك...
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك...
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا...
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية...
بدء إنتاج رباعية الدفع الروسية «أوروس» الكهربائية
بدء إنتاج رباعية الدفع الروسية «أوروس» الكهربائية...
المزيد
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «Jaguar»
بالفيديو: كروس أوفر جديدة من «Jaguar»...
احذر ترك خزان الوقود فارغا
احذر ترك خزان الوقود فارغا...
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة...
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء...
بالصور: سيارة صديقة للبيئة من «تويوتا»
بالصور: سيارة صديقة للبيئة من «تويوتا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط