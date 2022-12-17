احذر ترك خزان الوقود فارغا

القاهرة - بوابة الوسط

سمعنا كثيرًا أن خبراء السيارات ينصحون بضرورة إبقاء خزان الوقود في السيارة ممتلئًا بالوقود بمقدار الربع على الأقل، كي لا تتعرض السيارة للتوقف أثناء السير.

هناك أسباب أخرى أكثر أهمية تجعل من الضرورة عدم ترك خزان الوقود دائمًا شبه فارغ، سنتحدث عنها وفقًا لموقع «موتوراتي».

هناك أضرار بالغة قد تصيب السيارة حال تكرار ترك خزان الوقود دائمًا شبه فارغ، لعل من أهمها تلف أجزاء دورة البنزين في السيارة، وهي تبدأ من الفلتر إلى مضخة الوقود مرورًا بالانابيب الناقلة للبنزين إلى البخاخات وفي النهاية حجرة الاحتراق في المحرك والتي يتم بها حرق الهواء والبنزين كي يتم توليد قوة دوران المحرك.

وبين الخبراء أنه مع مرور الوقت تتراكم في قاع خزان الوقود الرواسب والأوساخ، وهو ما يؤدي إلى تلف فلتر الوقود سريعًا، وعندما تمتص مضخة الوقود البنزين المحمل بالرواسب فإنه يتسبب بدوره في انسداد المضخة ويعرضها للتلف كذلك، ومع مرور الرواسب إلى الأنابيب والممرات الموصلة للبنزين إلى البخاخات فإنها تعمل على جلب المشاكل والأعطال لهذه الأجزاء المهمة والتي قد تصل إلى حد إيقاف السيارة بالكامل.

وهناك صعوبة بالغة للتخلص من هذه الرواسب العالقة، ستجد نفسك أمام عملية صيانة كبيرة قد تكلفك الكثير من المال لتنظيف المضخة أو حتى تغييرها، وتغيير الفلتر وفك وتنظيف البخاخات.