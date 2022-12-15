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بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 01:45 مساء
بالفيديو: تحفة جديدة من «جاغوار» لمحبي القوة والفخامة
حصلت السيارة الجديدة على تعديلات ميزتها بشكل ملحوظ عن مركبات «F-Pace» (الإنترنت)
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جذبت «جاغوار» أنظار الكثيرين بسيارة «F-Pace» الجديدة التي صممتها لمحبي مركبات الكروس أوفر القوية والفارهة بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات ميزتها بشكل ملحوظ عن مركبات «F-Pace» التي ظهرت منذ عامين، إذ حصلت نسخ «R-Dynamic» منها على ممتصات صدمات أكثر قوة، وعدلت فيها أشكال فتحات الهواء على الهيكل، كما أضيفت تعديلات مميزة على الواجهات والأبواب، وزودت هذه السيارات بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم تبدأ مقاساتها من 19 إنشا، وفق «روسيا اليوم».

وأصبحت مقصورة هذه السيارة أكثر عصرية وأناقة مع التصميم الجديد لواجهة القيادة، ومع تزويد هذه الواجهة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 11.4 بوصة، ومع نظام الوسائط المتعددة الجديد «Pivi Pro».

وتوفر «F-Pace» لركابها أفضل معايير الرفاهية من خلال مقاعدها الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة التكييف والإضاءة الداخلية المتطورة، فضلًا عن الميزات الحديثة التي تسهل اقتران أنظمة السيارة بالهواتف، بالإضافة إلى أنظمة الصوتيات التي حصل على مكبرات صوت عالية الأداء.

وجهّزت السيارة بأنظمة أمان متطورة، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء، نظام الحفاظ التكييفي بالمسار، وأنظمة الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطلق منها عدة نسخ: نسخة مجهزة بمحركات بنزين توربينية بعزم 250 و400 حصان، نسخ بمحركات ديزل توربينية بعزم 163 و300 حصان، كما ستطلق منها نسخ هجينة توفر محركاتها عزما يعادل 500 حصان تقريبًا.

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