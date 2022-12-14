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5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 03:20 مساء
5 خطوات لتجيهز سيارتك لاستقبال الشتاء
خطوات بسيطة تمكنك من تفادي مشاكل سيارتك في الشتاء (الإنترنت)
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يعد فصل الشتاء من أصعب الظروف الجوية التي يمكن قيادة السيارة فيها، وتتفاوت مشاكل القيادة في فصل الشتاء من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تساقط الأمطار والثلوج والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وحتى الانزلاق وعدم السيطرة على السيارة بفعل الثلوج المتراكمة والصقيع الذي يتكون في ساعات الصباح الباكر.

ونقدم لكم بعض الخطوات البسيطة والسهلة، التي يمكنكم اتخاذها مع حلول فصل الشتاء لتجنب تلك المشاكل وتفاديها وذلك وفقًا لموقع «موتوري».

- نظّف السيارة من الداخل والخارج
تعد الأجزاء الخارجية من السيارة الأكثرعرضة للتأثر بالظروف الجوية الشتوية كالثلوج والبرد والأمطار والصقيع، وبالتالي عليك استغلال الأيام الدافئة لتجهيز السيارة قبيل الدخول في هذه الأشهر الباردة ويكون ذلك بتنظيف هيكل السيارة بعناية وتغطيتها بطبقة من الشمع قبل أول تساقط للثلوج، وقبل أن تنخفض درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، ومن شأن هذه الخطوة الحفاظ على دهان السيارة كما تسهل عملية إزالة الثلوج والصقيع عن السيارة.

أما فيما يخص داخل السيارة فعليك إزالة أي أوساخ وتنظيف المقاعد والأرضية بمكنسة كهربائية استعدادًا للظروف الجوية التي قد تواجهها في الشتاء، ولتجعل سيارتك تبدو أكثر ترحيبًا بالركاب، ولا ضير إن استخدمت ملطفًا للجو لتتجنب الروائح التي قد تنجم عن إغلاق السيارة لفترات طويلة في فصل الشتاء، كما يمكنك تغيير أرضيات السيارة بمجموعة من أرضيات السيارة المقاومة للماء كالأرضيات المطاطية.

- افحص البطارية والأنظمة الكهربائية
الجو البارد هو عدو الأنظمة الكهربائية في السيارة وخصوصًا بطارية السيارة، وبأخذ هذه النقطة في عين الاعتبار، إلى جانب الاحتياجات الكهربائية المتزايدة في فصل الشتاء مثل نظام إذابة الصقيع (ديفروستر) ومساحات الزجاج الأمامي وأنظمة التدفئة، فإنه من الضروري أن تكون بطارية السيارة في أفضل حالاتها لمواجهة الظروف الشتوية الصعبة.

وأسهل طريقة لفحص بطارية السيارة هي تشغيل الإضاءة الأمامية قبل تشغيل المحرك، وإذا لاحظت أن الإضاءة تصبح أكثر توهجًا عند تشغيل المحرك فإن ذلك يعني أن البطارية بحاجة لمزيد من الاختبارات مثل: قياس الفولتية بجهاز الفولتيميتر، وإذا كانت نتيجة الفحص أقل من 12,4 فولت فهذا يعني أن البطارية بحاجة لإعادة الشحن أو من الأفضل لك أن تستبدلها ببطارية جديدة.

- افحص وغيّر السوائل الحيوية
افحص السوائل الحيوية المهمة في السيارة مثل زيت المحرك وزيت الجير وزيت الفرامل وماء المبرد، لأن ذلك من شأنه حماية سيارتك من أي مشاكل قد تواجهها خلال فصل الشتاء.
كما قد يعمل التغير في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء على تغيير لزوجة السوائل الحيوية في السيارة، مثل زيت المحرك وزيت الجير وزيت الفرامل وبالتالي تأكد من دليل المستخدم الخاص بسيارتك لتعرف ما هي أفضل الأنواع الموصى باستخدامها في فصل الشتاء.

- افحص مساحات الزجاج الأمامي
قد تعمل الظروف الجوية الصعبة في الشتاء كتساقط الثلوج والأمطار الغزيرة على تقليل قدرة السائق على الرؤية أثناء القيادة، وللتغلب على هذه المشكلة تأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي تعمل بشكل جيد.

- جهّز سيارتك بمعدات الطوارئ
على الرغم من أن وجود معدات الطوارئ ضروري في جميع الفصول وكل الظروف، إلا أنها تصبح أكثر أهمية في فصل الشتاء، والتي تشمل أدوات مثل: أداة إزالة الثلوج والجليد (قشاطة)، وتذكر أنها كلما كانت أنعم حافظت على دهان سيارتك ولذلك ننصحك باختيارها بلاستيكية وليست معدنية.

ومن المعدات الأخرى الواجب تواجدها في سيارتك خلال فصل الشتاء مجرفة قابلة للطي وصندوق إسعافات أولية مجهز جيدًا إضافة إلى حبال سحب.
وإذا كنت تسكن في منطقة جبلية فعليك إضافة زوج من السلاسل الحديدية التي تثبت على الإطارات للسير على الثلوج المتراكمة.

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