بالصور: سيارة صديقة للبيئة من «تويوتا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «تويوتا» عن النموذج الأولي من سيارة «كورولا كروس إتش 2» الجديدة التي تعمل بقوة الهيدروجين.

حيث تسلط شركة صناعة السيارات اليابانية الضوء على نهجها للوصول إلى تصنيع وإنتاج طرازات صديقة للبيئة بمعدل صفر انبعاثات، ودون اعتمادها على بطاريات ضخمة، وأوقات إعادة شحن طويلة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

يحتوي النموذج الأولي من «تويوتا كورولا كروس إتش 2» على مقصورة داخلية رحبة تسع خمسة أشخاص على متنها، إضافة إلى أمتعتهم، لذا فهو يسلط الضوء في الغالب على التطبيق العملي اليومي التقليدي.

تم تجهيز«تويوتا كورولا كروس» الاختبارية بنفس محرك توربو سعة 1.6 لتر بثلاث أسطوانات من «كورولا جي آر» يتميز بـتقنية محرك الحقن المباشر للهيدروجين عالي الضغط وهي تقنية مستخدمة في رياضة السيارات، إلى جانب إضافة الهيدروجين من خلال خبرة تغليف الخزانات والتقنيات المستمدة من فئة ميراي.

وتأتي مشاركة شركة تويوتا في معرض «أديبك 2022» في إطار سعيها لقيادة الجهود نحو مستقبل خالٍ من الكربون في قطاع التنقل، إذ تتمتع الشركة بتاريخ طويل ومتميز بصفتها رائدة في تطوير المركبات الصديقة للبيئة؛ حيث نجحت بإطلاق مركبة تويوتا «بريوس» في العام 1997، وهي أول مركبة كهربائية «هايبرِد» (HEV) في العالم يتم إنتاجها على نطاق واسع.

النموذج الأولي من «تويوتا كورولا كروس» عالية الأداء بقوة الهيدروجين (الإنترنت)

النموذج الأولي من «تويوتا كورولا كروس» عالية الأداء بقوة الهيدروجين (الإنترنت)

النموذج الأولي من «تويوتا كورولا كروس» عالية الأداء بقوة الهيدروجين (الإنترنت)