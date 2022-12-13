  • Alwasat News
Atwasat

بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 12:14 مساء
بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة
سيارة رباعية دفع جديدة من «Chery» تنافس سيارات «Range Rover» (الإنترنت)
alwasat radio

سربت بعض مواقع الإنترنت صورًا ومعلومات عن رباعية الدفع الجديدة التي ستطلقها «Chery»، والتي يتوقع لها أن تنافس سيارات«Range Rover» الجديدة.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن سيارة «Tiggo 9» المنتظرة حصلت على هيكل كبير وانسيابي، وعلى فتحات هواء مميزة التصميم، ومصابيح تعمل بتقنيات«LED» الحديثة، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

كذلك تميزت من حيث شكل أقراص العجلات وتصميم إضاءة الواجهة الخلفية، كما أن قبضات الأبواب فيها جاءت مخفية داخل الهيكل وتخرج منه عند استعمالها فقط.

هيكل السيارة
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن السيارة ستأتي بطول 4 أمتار و80 سنتيمترًا، وستجهز بعجلات تبدأ مقاساتها من 20 إنشا، وستكون مقصورتها أوسع من مقصورات سيارات «Exeed» الشهيرة.

داخلية السيارة
وستحصل هذه المركبة على نقاعد جلدية مريحة مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وحساسات للضوء والمطر، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، كما ستجهز بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المفترض أن تعمل السيارة بمحركات «TGDI» توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزمًا يعادل 261 حصانًا، وأن تجهّز بعلبة سرع أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، أما سعرها فيتوقع أن يكون نحو 28 ألف دولار.


 

سيارة رباعية دفع جديدة من «Chery» تنافس سيارات «Range Rover» (الإنترنت)
سيارة رباعية دفع جديدة من «Chery» تنافس سيارات «Range Rover» (الإنترنت)
سيارة رباعية دفع جديدة من «Chery» تنافس سيارات «Range Rover» (الإنترنت)
سيارة رباعية دفع جديدة من «Chery» تنافس سيارات «Range Rover» (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من ...
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك...
بالفيديو: «تويوتا» تطلق رباعية دفع متطورة واقتصادية
بالفيديو: «تويوتا» تطلق رباعية دفع متطورة واقتصادية...
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا...
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية...
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك...
المزيد
بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة
بالفيديو: 28 ألف دولار للحصول على «Tiggo 9» الجديدة...
خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك
خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك...
تسريب صور ومعلومات عن سيارة «شيفروليه» الجديدة
تسريب صور ومعلومات عن سيارة «شيفروليه» الجديدة...
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»...
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط