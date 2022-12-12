  • Alwasat News
Atwasat

خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 01:21 مساء
خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك
التزامك ببعض النصائح يؤدي إلى الحفاظ على أمان أطفالك وعائلتك أثناء التنقل بالسيارة (الإنترنت)
alwasat radio

في كثير من الأحيان نصطحب أطفالنا في رحلة بالسيارة، سواء لقضاء وقت الإجازة في مكانٍ بعيدٍ، أو حتى خلال المشاوير القصيرة داخل المدينة، وهو الأمر الذي يستدعي عددًا من المعايير لضمان رحلة آمنة لهم.

والخطوات البسيطة تصنع فارقًا كبيرًا، فقد يؤدي التزامك بالنصائح التالية إلى الحفاظ على أمان أطفالك وعائلتك كلها أثناء التنقل في السيارة، حسب «موتوري».

المقعد المناسب لطفلك
يعتبر اختيار كرسي السيارة المناسب للطفل أمرًا أساسيًا عند شراء سيارة جديدة، ويمكن اختياره حسب معيارين: طول الطفل: عادةً ما يتم وضع هذه المقاعد بطريقة تجعل الطفل مواجهًا للجهة الخلفية من السيارة، حتى بلوغ عمر 15 شهرًا، وعندما يتجاوز الطفل هذه السن يتم وضع المقعد بالطريقة الاعتيادية، وزن الطفل: تقسم هذه المقاعد إلى خمس فئات، تتراوح بين 0-36 كغ.

- أهمية استخدام مقاعد الأطفال وحزام الأمان لحماية الصغار

أقفال الأمان
تحتوي معظم السيارات على ميزة أقفال الأمان للمقاعد الخلفية في السيارة، لا تنسى تفعيل هذه الميزة لضمان عدم فتح الأبواب خلال حركة المركبة، ومن الجيد أن يتحكم السائق بفتح وإغلاق النوافذ أيضًا لمنع الإصابات أو إخراج الأطفال أجسامهم لخارج المركبة.

الأكل داخل السيارة
ينصح بمحاولة تجنب تناول الأطفال الطعام داخل السيارة خصوصًا في الرحلات القصيرة؛ منعًا لحدوث الاختناق وعدم قدرة الأهل على التوقف أو إسعافهم بشكل فوري، يمكنك أن تلهي أطفالك باستخدام الألعاب خلال الرحلات.

ربط الأحزمة
تعد خطوة ربط حزام الأمان أساسية للكبار والأطفال؛ لذلك يجب على الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم من خلال وضع حزام الأمان قبل الانطلاق وحتى إطفاء المحرك، من الخطر للغاية أن يوضع الأطفال عند أحد البالغين أثناء القيادة؛ لأن تصميم الحزام يسمح بحماية شخص واحد فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر

المنفي يتسلم رسالة خطية من أمير قطر
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الأهلي طرابلس يتخطى الخمس بهدف الطاهر في «دورينا»
20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل

20 ديسمبر.. نصف نهائي كأس ليبيا بمواجهتين من العيار الثقيل
4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

4 مواجهات مهمة في الدوري الليبي الممتاز «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا

بايدن يحاول تنشيط العلاقات مع أفريقيا وسط منافسة شرسة مع الصين وروسيا
الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب منتخب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: تعرف على جديد سكودا «Fabia»
بالفيديو: تعرف على جديد سكودا «Fabia»
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة
تسرب الوقود يجبر «فورد» على سحب 500 ألف سيارة
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية
«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك...
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك...
بالفيديو: «تويوتا» تطلق رباعية دفع متطورة واقتصادية
بالفيديو: «تويوتا» تطلق رباعية دفع متطورة واقتصادية...
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا
تعرف إلى أكثر أسباب ثقل مقود السيارة شيوعا...
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية
بالفيديو: 23 ألف دولار للحصول على سيارة «نيسان» العائلية...
المزيد
خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك
خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك...
تسريب صور ومعلومات عن سيارة «شيفروليه» الجديدة
تسريب صور ومعلومات عن سيارة «شيفروليه» الجديدة...
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»
«جيب» تستدعي سيارات «رانجلر 4xe»...
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة
13 ألف دولار للحصول على سيارة «Wuling» الصغيرة...
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار
4 إجراءات لحماية سيارتك من الأمطار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط