خطوات بسيطة لضمان رحلة آمنة لطفلك

القاهرة - بوابة الوسط

في كثير من الأحيان نصطحب أطفالنا في رحلة بالسيارة، سواء لقضاء وقت الإجازة في مكانٍ بعيدٍ، أو حتى خلال المشاوير القصيرة داخل المدينة، وهو الأمر الذي يستدعي عددًا من المعايير لضمان رحلة آمنة لهم.

والخطوات البسيطة تصنع فارقًا كبيرًا، فقد يؤدي التزامك بالنصائح التالية إلى الحفاظ على أمان أطفالك وعائلتك كلها أثناء التنقل في السيارة، حسب «موتوري».

المقعد المناسب لطفلك

يعتبر اختيار كرسي السيارة المناسب للطفل أمرًا أساسيًا عند شراء سيارة جديدة، ويمكن اختياره حسب معيارين: طول الطفل: عادةً ما يتم وضع هذه المقاعد بطريقة تجعل الطفل مواجهًا للجهة الخلفية من السيارة، حتى بلوغ عمر 15 شهرًا، وعندما يتجاوز الطفل هذه السن يتم وضع المقعد بالطريقة الاعتيادية، وزن الطفل: تقسم هذه المقاعد إلى خمس فئات، تتراوح بين 0-36 كغ.

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أقفال الأمان

تحتوي معظم السيارات على ميزة أقفال الأمان للمقاعد الخلفية في السيارة، لا تنسى تفعيل هذه الميزة لضمان عدم فتح الأبواب خلال حركة المركبة، ومن الجيد أن يتحكم السائق بفتح وإغلاق النوافذ أيضًا لمنع الإصابات أو إخراج الأطفال أجسامهم لخارج المركبة.

الأكل داخل السيارة

ينصح بمحاولة تجنب تناول الأطفال الطعام داخل السيارة خصوصًا في الرحلات القصيرة؛ منعًا لحدوث الاختناق وعدم قدرة الأهل على التوقف أو إسعافهم بشكل فوري، يمكنك أن تلهي أطفالك باستخدام الألعاب خلال الرحلات.