«لادا» تكشف سيارتها المصفحة المخصصة للأغراض الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت شركة «روستيخ» خلال معرض «أسبوع الصحة الروسي» الستار عن سيارة «Niva» المعدلة التي صممت لإنقاذ ونقل الجرحى خلال المعارك والعمليات العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة «سيارة (Lada Niva Legend 4x4 KUB) التي قمنا بتعديلها لها جسم مدّرع بالكامل، ومجهزة بعناصر داخلية مصنوعة من الفولاذ الخاص، جرى تكييف السيارة للقيادة على الطرق الوعرة وهي مصممة لنقل الجرحى والمصابين وتقديم المساعدة لهم في ميادين القتال»، وفق «روسيا اليوم».

وتبعا للبيان فإن «السيارة يمكنها نقل أربعة مصابين في الوقت نفسه، وجرى تصفيح هيكلها بدروع معقدة مصنوعة من فولاذ Br3 القادر على حمايتها من الرصاص من عيار 5.45 ملم، كما جرى تصفيح درع محركها وخزان الوقود والبطارية الموجودة فيها، أما الجزء الداخلي فيها والمخصص لنقل المصابين فأتى معزولا عن كبينة السائق، ومجهّزا بمقاعد دوارة وأثاث مصنوع من بوليميرات خاصة متينة».

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لـ«روستيخ»، أوليغ يفتوشينكو: «تشكل ظروف العمليات العسكرية تحديات خاصة للصناعة الروسية، بما في ذلك تطوير مركبات خاصة.. السيارة التي كشفنا عنها قادرة على تأدية مهام ليست بالسهلة، وتوفر حماية ممتازة للجرحى والكوادر الطبية».

السيارة صممت لإنقاذ ونقل الجرحى خلال المعارك والعمليات العسكرية (الإنترنت)