بالفيديو: تعرف على جديد سكودا «Fabia»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكلاء شركة سكودا عن نية الشركة طرح سيارة «Fabia» بنموذجها الأحدث في الأسواق قريبًا.

وحصلت «Fabia Ambition» الجديدة على هيكل هاتشباك أنيق التصميم، مجهز بواجهة أمامية مميزة، ومصابيح تعمل بأحدث تقينات «LED»، وعجلات ذات أقراص معدنية بتصاميم أنيقة، فضلًا عن سقف بانورامي كبير وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

الهيكل الخارجي

وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و10 سنتيمترات، عرضه 178 سم، ارتفاعه 145 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 256 سم، وجهز بصندوق خلفي للأمتعة بسعة 380 لترًا وتزداد سعته إلى 1190 لترًا عند طي الصف الخلفي من المقاعد.

داخلية السيارة

أما قمرتها فجهزت بمقاعد رياضية مريحة، وتزينت القمرة بعناصر مصنوعة من ألياف الكربون والكروم، وواجهة القيادة فيها حصلت على شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة لمسية في المنتصف تستعمل للتحكم بأنظمة تحديد المواقع، ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، ومشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت عند إقران الشاشة بالأجهزة الذكية.

أنظمة أمان متطورة

وحسنت «سكودا» في هذه السيارة أنظمة الأمان، وزودتها بست وسادات أمان هوائية، ونظام تثبيت السرعة، ومستشعرات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرا خلفية.