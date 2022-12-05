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4 نصائح خاصة بالسيارات الكهربائية في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 02:16 مساء
4 نصائح خاصة بالسيارات الكهربائية في الشتاء
أهم النصائح التي يجب اتباعها لأفضل أداء لسيارتك الكهربائية في الشتاء (الإنترنت)
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نقدم لكم بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على عمل المركبات الكهربائية في البرد، للتمكن من مواجهة تحديات فصل الشتاء.
تتباطأ حركة أيونات الليثيوم في بطاريات السيارات الكهربائية (EVs) في الطقس البارد، لذلك فهي لا تعمل بشكل فعال، وتحد من شحن المحركات.

سخن السيارة
- تأتي عديد السيارات الكهربائية مزودة بميزة التكييف المسبق التي يمكنك استخدامها لتدفئة السيارة أثناء الشحن وقبل الدخول، إذا كانت السيارة لا تزال موصولة بالكهرباء أثناء تدفئة السيارة، فلن يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية، يمكن تشغيل بعض الأنظمة عن بُعد من داخل منزلك.

تشغيل الكبح المتجدد
-الكبح المتجدد هو النظام الذي يعمل المحرك الكهربائي بموجبه كمولد خاص به عندما تبطئ السرعة أو تفرمل، ثم يتم إرسال الطاقة المتولدة مرة أخرى إلى البطارية كملحق، يمكن أن يساعد استمرار تشغيل هذه الوظيفة في الطقس البارد على استمرار عمل البطارية لفترة أطول

استخدم الوضع الاقتصادي
-هناك وظيفة مفيدة أخرى تأتي بها عديد المركبات الكهربائية للمساعدة في الطقس البارد وهي الوضع البيئي، هذا يمكن أن يحافظ على الطاقة، ويقلل من استهلاك الطاقة ويزيد الأميال عن طريق الحد من كمية الطاقة التي يجري توفيرها لمحرك القيادة أو سخانات المقصورة.
- بينما لا يزال بإمكانك شحن سيارتك الكهربائية في الطقس البارد، يجب أن تتوقع أن تستغرق وقتاً أطول لشحنها طوال الليل والشحن السريع، يمكن أن تستغرق الرسوم الليلية ساعتين أو ثلاث ساعات إضافية حتى تكتمل عندما تكون درجات الحرارة منخفضة.

صيانة السيارة الأساسية
- تشبه السيارة الكهربائية سيارات البنزين أو الديزل من نواحٍ عديدة، ولا يزال الكثير من نصائح صيانة السيارات الشتوية القياسية سارية، تأكد من الحفاظ على نظافة سيارتك، واحتفظ بمضاد التجمد، والأهم من ذلك، حافظ على شحن البطارية أيضاً، إذا تساقطت الثلوج أو كان لديك جليد على الزجاج الأمامي، قم بإزالة الجليد وإزالة الجليد كالمعتاد.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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