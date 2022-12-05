بالفيديو: تزويد «ET5» الكروس أوفر تقنيات متطورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «Skywell» الصينية عن بدء مبيعات سيارتها الكروس الجديدة، في الأسواق العالمية الكبرى.

وتبعا للمحللين فإن سيارة «ET5» الجديدة ستكون منافسا قويا لمركبات «تويتا» و«ميتسوبيشي» الكروس أوفر الحديثة ومركبات «Chery Tiggo 8»، كونها تتمتع بتقنيات متطورة فضلا عن مظهرها الخارجي الأنيق وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

وحصلت هذه السيارة على تصميم خارجي أنيق، وشكل مميز للمصابيح، وظهر على واجهتها الخلفية اسم «Skywell» في لوحة مضيئة، كما جهّزت المركبة بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة للمصابيح، وزودت بعجلات ذات أقراص مميزة التصميم بمقاس 19 إنشا.

داخلية السيارة

وجاء هيكلها بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، أما قمرتها فجهّزت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة بمقاس 12.8 بوصة.

ومن أبرز الميزات التي حصلت عليها السيارة هي نظام الركن الذاتي دون تدخل السائق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، فضلا عن تجهيزها بحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.