Atwasat

بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على سيارة «Geely»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 03:21 مساء
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على سيارة «Geely»
تعرف إلى مميزات سيارة جيلي الجديدة «Emgrand X7» (الإنترنت)
alwasat radio

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورًا وفيديوهات للسيارة الجديدة التي ستطرحها «Geely» لتكون منافسًا قويًا لمركبات «Camry» الشهيرة من تويوتا وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي
وتبعًا لأحدث التسريبات فإن سيارة «Emgrand X7» المنتظرة أتت شبيهة من حيث الحجم والأبعاد بسيارات «Camry» الحديثة، وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و63 سنتيمترًا، وتبين الصور والفيديوهات المسربة لها أنها حصلت على تصميم مميز جدًا للواجهة الأمامية يتداخل فيه الكروم مع ألياف الكربون والزجاج بصورة أنيقة.

وحصلت هذه السيارة سقف بانورامي كبير، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 16 إنشا، كما جهزت بمصابيح تعمل بتقنيات «LED» الحديثة.

داخلية السيارة
وتزينت واجهة القيادة في هذه السيارة بعناصر من الجلد، وثبت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، أما أنظمة الإضاءة الداخلية للقمرة فأتت بتقنيات التحكم عبر اللمس.

محرك السيارة وسعرها
وستعمل المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 لتر تولد عزمًا يعادل 115 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات أو علب سرعة يديوية بـ 5 سرعات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 9600 و12400 دولار.

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا والاتحاد في «دورينا»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» مباراة شباب الجبل والأهلي بنغازي
مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراتان في ختام الأسبوع السادس على شاشة قناة الوسط «WTV».. الأحد
أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني

أزال ورما سرطانيا.. الروبوت الجراح ينقذ حياة بريطاني
النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

النائب العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق
وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي

وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي
بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا

الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر
شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية

شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»
أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة

أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة
إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي

إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك
3 خطوات لتشغيل السيارة عند تعطل البطارية
3 خطوات لتشغيل السيارة عند تعطل البطارية
بالفيديو: منافسة صينية جديدة لـ«Camry» اليابانية
بالفيديو: منافسة صينية جديدة لـ«Camry» اليابانية
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟
بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه
بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط...
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك...
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك...
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار...
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة...
المزيد
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على سيارة «Geely»
بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على سيارة «Geely»...
3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء
3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء...
بالفيديو: مميزات جديدة لـ«JS6» من «جاك»
بالفيديو: مميزات جديدة لـ«JS6» من «جاك»...
بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه
بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه...
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط