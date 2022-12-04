بالفيديو: 10 آلاف دولار للحصول على سيارة «Geely»

القاهرة - بوابة الوسط

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورًا وفيديوهات للسيارة الجديدة التي ستطرحها «Geely» لتكون منافسًا قويًا لمركبات «Camry» الشهيرة من تويوتا وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

الهيكل الخارجي

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن سيارة «Emgrand X7» المنتظرة أتت شبيهة من حيث الحجم والأبعاد بسيارات «Camry» الحديثة، وأتى هيكلها بطول 4 أمتار و63 سنتيمترًا، وتبين الصور والفيديوهات المسربة لها أنها حصلت على تصميم مميز جدًا للواجهة الأمامية يتداخل فيه الكروم مع ألياف الكربون والزجاج بصورة أنيقة.

وحصلت هذه السيارة سقف بانورامي كبير، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تبدأ من 16 إنشا، كما جهزت بمصابيح تعمل بتقنيات «LED» الحديثة.

داخلية السيارة

وتزينت واجهة القيادة في هذه السيارة بعناصر من الجلد، وثبت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة، ووضع قبالة السائق شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية، أما أنظمة الإضاءة الداخلية للقمرة فأتت بتقنيات التحكم عبر اللمس.