3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

تتسبب العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة في تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة وظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني.

لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء، والالتزام ببعض الأمور التي ستساعدك على حماية السيارة والخروج من الشتاء دون خسائر، وفق «موتوراتي».

التغليف

تغليف السيارة من الوسائل المستحدثة التي تستخدمها كبرى الشركات لحماية سيارات عملائها بوضع طبقة من البلاستيك الخاص الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة؛ حيث إنه قادر على حماية السيارة حتى من الخدوش التي تسببها الرمال أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى. ولذلك عملية تغليف السيارة تعتبر من الوسائل المهمة التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل حماية سيارتك في فصل الشتاء من الصدأ ومن التغيرات الجوية المختلفة.

التشميع

يعتبر تشميع جسم السيارة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل؛ فالشمع يمنح السيارة طبقة حماية مناسبة، وذلك بعزل جسم السيارة عن جميع العوامل الجوية المتغيرة.