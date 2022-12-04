Atwasat

3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 11:45 صباحا
3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء
تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة يسبب الصدأ.. تعرف إلى كيفية حماية سيارتك منه (الإنترنت)
alwasat radio

تتسبب العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة في تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة وظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني.
لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء، والالتزام ببعض الأمور التي ستساعدك على حماية السيارة والخروج من الشتاء دون خسائر، وفق «موتوراتي».

التغليف
تغليف السيارة من الوسائل المستحدثة التي تستخدمها كبرى الشركات لحماية سيارات عملائها بوضع طبقة من البلاستيك الخاص الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة؛ حيث إنه قادر على حماية السيارة حتى من الخدوش التي تسببها الرمال أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى. ولذلك عملية تغليف السيارة تعتبر من الوسائل المهمة التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل حماية سيارتك في فصل الشتاء من الصدأ ومن التغيرات الجوية المختلفة.

التشميع
يعتبر تشميع جسم السيارة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل؛ فالشمع يمنح السيارة طبقة حماية مناسبة، وذلك بعزل جسم السيارة عن جميع العوامل الجوية المتغيرة.

الغسل
من أهم الأمور غسل السيارة خلال الشتاء، وليس ترك الأتربة والوحل للتراكم عليها كما يفعل البعض، فالأتربة والوحل محملة بمعادن مختلفة إضافة إلى الأملاح التي تعمل على تآكل الطلاء ومعادن السيارة. لذلك غسل السيارة بالماء أو البخار لإزالة تلك الرواسب كل فترة أمر مهم خاصة في فصل الشتاء الذي تكثر به نسب الرطوبة والأملاح المتراكمة نتيجة الأمطار المتساقطة والوحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل

بيليه من المستشفى: أنا قوي ولدي الكثير من الأمل
الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا

الأرجنتين تتخطى أستراليا وتضرب موعدا مع هولندا
زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا

زيلينسكي: وضع سقف لسعر النفط الروسي ليس قرارا جديا
هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟

هل تفتح لقاءات القاهرة بابا لحل الأزمة الليبية؟
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر
شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية

شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية
هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟

هل يبحث الدبيبة عن تحالف «مغاربي» يعزز حظوظه في السلطة؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»
أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة

أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة
إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي

إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي
قناة الوسط «WTV» تبث 4 مواجهات في الدوري الليبي عبر التقنيات المختلفة.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث 4 مواجهات في الدوري الليبي عبر التقنيات المختلفة.. السبت
الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسي

الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسي
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة «بي-21»

ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة ...
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين

أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين
حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها ويؤكد «لا يوجد مرض مجهول في ...
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا

مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل

مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
كهربائية جديدة من شيفروليه بـ4 أبواب
كهربائية جديدة من شيفروليه بـ4 أبواب
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك
«وولينج» تكشف «بينجو» الهاتشباك
3 خطوات لتشغيل السيارة عند تعطل البطارية
3 خطوات لتشغيل السيارة عند تعطل البطارية
بالفيديو: منافسة صينية جديدة لـ«Camry» اليابانية
بالفيديو: منافسة صينية جديدة لـ«Camry» اليابانية
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط
«مازدا» تبيع مصنعها في روسيا مقابل دولار واحد فقط...
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك
6 خطوات لشحن صحيح لبطارية سيارتك...
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار
5 نصائح لقيادة آمنة تحت الأمطار...
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك
طريقة سهلة للخلاص من رواسب البنزين في سيارتك...
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة
صوت المكابح يحدد سبب المشكلة...
المزيد
3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء
3 خطوات لحماية سيارتك من صدأ الشتاء...
بالفيديو: مميزات جديدة لـ«JS6» من «جاك»
بالفيديو: مميزات جديدة لـ«JS6» من «جاك»...
بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه
بالفيديو: «بيك آب» موفرة للوقود من شيفروليه...
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟
كيف تمنح سيارتك مظهرا رياضيا شرسا؟...
بالفيديو: منافسة صينية جديدة لـ«Camry» اليابانية
بالفيديو: منافسة صينية جديدة لـ«Camry» اليابانية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط