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بالفيديو: مميزات جديدة لـ«JS6» من «جاك»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 03:26 مساء
بالفيديو: مميزات جديدة لـ«JS6» من «جاك»
مميزات جديدة ومتطورة للسيارة الصينية «JS6».. تعرف إليها (الإنترنت)
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أعلنت شركة «JAC» الصينية نيتها طرح سيارة «JS6» في الأسواق العالمية الكبرى.

وأكثر ما يميز هذه السيارة هو تصميمها الأنيق وهيكلها المدروس وفقًا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، فضلًا عن تقنيات الإضاءة الممتازة فيها والتي تعتمد مصابيح «LED» وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

هيكل السيارة
حصلت السيارة على هيكل بطول 4 أمتار و60 سنتيمترًا، عرضه 198 سم، ارتفاعه 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 272 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي له فـ 160 ملم.

وتميزت «JS6» من حيث التقنيات الداخلية، إذ زودت بنظام إضاءة داخلي متطور، ونظام مولتيميديا يمكن التحكم به عبر الأوامر الصوتية، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، كما ثبتت بين المقاعد الأمامية لوحة لمسية للتحكم بأنظمة الصوت وأنظمة التكييف وبعض التقنيات، وحصلت واجهة القيادة على لوحة كبيرة تحوي شاشتين لمسيتين بمقاس 12.3 لكل واحدة.

وسادات هوائية
وزودتها «JAC» بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بُعد، وحساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 لتر وعزم 180 و184حصانًا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
 

 

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