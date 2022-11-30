3 خطوات لتشغيل السيارة عند تعطل البطارية

القاهرة - بوابة الوسط

لا يخفى على أحد أن البطارية من أهم الأجزاء في السيارة ولا يمكن الاستهانة بها، إلا أنه في الحقيقة يمكن لمن لديه سيارة بالجير اليدوي أن يتخطى أزمة تعطل البطارية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية وفقا لموقع «عالم السيارات».

- ضع المفتاح في وضعية ما قبل التشغيل أي الوضعية الثانية، حتى يظهر أمامك على التابلوه أضواء بعض المؤشرات.

- استخدم السرعة الثانية في علبة التروس، ومن ثم اضغط على القابض.

- اطلب من بعض الأشخاص أن يقوموا بدفع السيارة. في هذه الحالة ارفع قدمك عن القابض، ومن ثم اضغط عليه من جديد. كرر هذه العملية حتى تستطيع تشغيل المحرك.